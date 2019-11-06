人工智能路向何方？进博会嘉宾热议新技术与新应用

11月5日，中国国际进口博览会举办“人工智能与创新发展”分论坛。人民网记者 李彤摄

“人工智能重‘人’还是重‘智’？”

“人工智能到底改变了什么，技术本身又会如何被人类改变？”

11月5日，上海，第二届中国国际进口博览会大幕拉起。会议期间，商务部和上海市人民政府主办了“虹桥国际经济论坛”及五场分论坛。其中，“人工智能与创新发展”分论坛聚焦新技术新理念的孕育和应用，距离会议召开还有近2个小时，就陆续有人来占座了。记者梳理发现，参与论坛互动讨论的嘉宾包括国际组织相关负责人、跨国公司高管、创新企业负责人及知名专家学者。

在展区里，5G技术、云计算、大数据带来的新技术、新业态、新产品“科技味”十足，让人目不暇接；在交流中，新技术如何孕育新实践“共享未来”，更是嘉宾热议的焦点，大家希望通过洞悉技术研发趋势、寻找与自身产业的结合点。

在论坛交流时，多数发言嘉宾认为，人工智能有利于经济社会的发展进步，其底层框架的支撑是来源数字技术。特斯拉公司董事会主席罗宾·德霍姆表示，基于对大量数据的判断和交互，在人工智能技术的基础上无人驾驶获得各界关注。在路况允许的情况下，通过软件控制和数字化感应能够将驾驶员从工作中解放出来，除去了受人主观因素的干扰，无人驾驶技术更为安全。

“对人体基因的排序和新药研发，以往需要花费大量时间和资金。现在有了海量数据做支撑，在人工智能技术的帮助下，相关探索大大节约了成本。” 阿斯利康全球执行董事兼首席执行官苏博科说，数据带来的价值能更好开发新药，提升医疗服务水平，造福人类健康。

金砖国家开发银行首席经济学家李稻葵认为，数据也是未来社会发展的基础设施，当人们愿意彼此间分享数据的时候，就需要搭建平台形成“高速路”，让数据信息的“车辆”跑得更快。这也是人工智能技术发展的底层架构，需要把基础打牢固。

“人工智能正与进博会的关系越来越密切，智能语言翻译机广泛出现在展会会场、指定的酒店和工作场所，方便参会嘉宾自由交流。”科大讯飞创始人兼董事长刘庆峰介绍说，有些智能翻译机的能力，已经可以通过外语专业考试。还有通过人工智能播放的各种资讯，极大便捷了人们对信息的获取能力。

全球新一轮科技革命和产业变革，瞬息万变、百舸争流。有业界人士感叹，1956年首次提出“人工智能”概念时，互联网还没有出现；而当前，随着大数据、计算能力、5G等关键要素的突破，语义识别、刷脸签到、无人驾驶等产品与场景，正快速融入人们的日常生活，人工智能正从概念变为现实、从理论转为实践。

“面对新事物，需要资金、技术、用户认知、人才基数、规模化应用等发展要素，更要凝聚共识、共同发展。数字技术没有边界，更是各国加强交流、相互学习的机会。技术的研发创新，要能指导实践才有价值，要走出实验室，不能停留在真空里。”上述业界人士说。

联合国贸易和发展会议秘书长基图伊表示，通过对量化数据的研究，由企业申请的人工智能相关专利技术要远远多于研究机构，中国、美国企业申请的数量较多，正通过市场实践来助力理论创新。“目前，人工智能技术已经逐渐参与一些简单工作。但我更关注的是，大量中小企业能否被人工智能技术拥抱，还是被落下了更远？”

在人工智能技术带动产业革故鼎新同时，一些发展中的问题也逐渐被人关注。正如斯皮尔伯格导演的电影《人工智能》中带来的思考，人与机器未来将是什么关系？

基图伊认为，要关注那些还没有充分获得互联网资源的地区和人们，让新技术带来的发展机遇更普惠；要明确哪些领域与产业可以利用人工智能，不能让机器与人竞争，其只是辅助人类发展的工具。

“未来，有无人驾驶、语言翻译器、远程就医，很多目前的工作岗位可能不存在了，那对于我们的孩子而言，人工智能将给他们带来什么影响。” 乐高集团首席执行官倪志伟认为，人工智能正深刻影响着对孩子们的教育和培养，未来他们更需要创造力、协作力，而他们长大后也将会影响人工智能未来的发展方向。

在会议上，有不少嘉宾认为，有效把控人工智能的发展方向，最重要的是对人才的培养，能够有效利用技术、改善技术。人工智能已经成为像蒸汽机、电力一样的革命技术，正如谚语讲“火是好仆人，也是坏主人”，关键是要挖掘其“善良的一面”。

苏博科举例说，人工智能在积累数据、病例的同时，也要做好信息保护，这样人们才能敢于提供信息。要进行有序的监管，技术改变生活，也应该通过技术监管技术，在风险可控的前提下给新事物发展的空间。

罗宾·德霍姆也表示，只有保证大众在使用和消费人工智能产品和服务时更安全，才能促进技术的研发与应用良性运转。

对于目前人工智能出现的“成长的烦恼”，有嘉宾表示，这也并不完全是坏事，让人们重新思考和定义“人工智能”。在关注新技术的同时，也要与产业发展相结合，不能顾此失彼，并重视对新技术应用的管理和规范，推动在立法等更高层面加以完善。“不管怎么说，人工智能是一个诱人的时代，我们正向它走去。”

(责编：马昌、岳弘彬)