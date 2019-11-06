“向世界开放市场的重大举措”（见证·中国机遇）

“进博会是中国政府坚定支持贸易自由化和经济全球化，向世界开放市场的重大举措，为此，松下集团也将进博会定位为全球战略性展示会。去年，松下第一次参展收到非常好的效果，希望通过今年的进博会，向消费者展示我们最好的产品，在中国确立崭新的松下品牌形象。”松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗在接受本报记者采访时表示。

松下作为全球知名的电器公司，长期以来一直重视中国市场，曾在去年的首届进博会上搭建起约700平方米的展台，今年的展台面积增至1000多平方米。“在第一届进博会上，短短6天时间内超过50万人次参观松下展台，意向客户102家，这个效果是非常惊人的。”本间哲朗表示，去年的进博会受到高度关注，各家企业都努力展示各自的特色产品，既吸引了有意向的合作伙伴，也让民众更加了解了公司的产品。

去年进博会闭幕后，松下就启动了2019年进博会的准备工作。“我们将推出新的发展战略，同时期待与中国政府、企业及消费者深入交流，为探索解决新的课题切实开展实践”。

1989年1月，本间哲朗第一次到上海，此后累计到中国出差100多次，今年4月正式来到中国工作。“与30年前相比，中国发生了翻天覆地的变化，市场前景广阔，外资企业在这里拥有更多机遇。”本间哲朗说。

本间哲朗一直主张向中国企业学习。谈到原因，本间哲朗说，松下作为一个拥有百年历史的企业，存在束缚比较多、决策不够快、反应不及时等问题。作为世界第二大经济体的中国，在保持制造业大国地位的同时，已经成为消费大国和创新大国，很多优秀的民营企业正在迅速成长。松下集团今年4月成立了中国东北亚公司，以后在中国市场的规划要在中国决定，这样可以进一步提高效率。同时，松下也要学习中国民营企业的经营模式和成本控制经验，以实现在中国市场的进一步发展。

“中国一直致力于优化营商环境。”本间哲朗表示，中国外商投资相关法律法规不断完善，为外资企业创造了更多机会。第二届中国国际进口博览会是世界了解中国、中国了解世界的平台，对于促进外资企业进入中国市场、扩大对华出口将发挥重要作用。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 07 版）

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