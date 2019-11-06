第二届虹桥国际经济论坛“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛在上海举行

新华社上海11月5日电 （记者季明、申铖）第二届虹桥国际经济论坛“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛5日在上海举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席开幕式并发表题为“共享发展治理经验，共谋幸福美好未来”的主旨演讲。
黄坤明指出，习近平主席在第二届中国国际进口博览会开幕式上的重要讲话，提出共建世界经济3点倡议，宣布推进对外开放新举措，体现了中国继续扩大开放的信心与决心，彰显了中国愿同国际社会一道建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的责任担当。
黄坤明指出，新中国成立70年来，中国共产党领导人民立足本国国情，独立自主、自力更生、艰苦奋斗，在古老的东方大国建立起亿万人民当家作主的新型国家制度，走出了一条中国特色的现代化建设之路。中国顺应和平与发展的时代潮流，积极拥抱世界、融入世界，在实现自身发展的同时，也为世界发展带来更多机遇、注入更多活力。
黄坤明指出，智库和媒体是连通世界各国民心的纽带。希望智库和媒体做世界和平发展的倡导者、合作共赢理念的传播者、改革创新方案的贡献者、人类共同进步的促进者，为推动构建人类命运共同体贡献智慧力量。
分论坛由国务院新闻办主办，中国社会科学院承办，来自100多个国家和地区的智库界、媒体界400余人参加。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】