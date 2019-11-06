为世界经济增长带来新的更多机遇

迎五洲客，计天下利。在多彩的深秋时节，第二届中国国际进口博览会在上海开幕。四海宾朋再次相聚黄浦江畔，共赴“东方之约”，大家乘兴而来，必将满意而归！

“中华文明历来主张天下大同、协和万邦。”习近平主席在开幕式上发表主旨演讲，深刻阐明经济全球化是不可阻挡的历史潮流，明确提出共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好的3点倡议，郑重宣布中国持续推进更高水平对外开放的5个方面举措，以高瞻远瞩的中国智慧、求真务实的中国方案，向世界宣示中国坚持扩大开放、为世界经济增长带来新的更多机遇的信心和决心，彰显了中国为推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体作出积极贡献的责任和担当。

中国国际进口博览会是世界上首个以进口为主题的国家级展会。中国举办国际进口博览会，主动扩大进口，是着眼于推动新一轮高水平对外开放、深化共建“一带一路”国际合作、共同构建开放型世界经济的主动作为。在首届基础上，本届进口博览会有了新的提升，共有155个国家和地区、26个国际组织参加，展出面积达到36万平方米，64个国家参加国家展，3893家企业参加企业展。进博会在短时间内迅速吸引了世界各国和企业广泛参与，成为全球贸易发展史上的一大创举，成为新时代国际合作的又一重要平台。习近平主席在演讲中回顾了首届进口博览会以来中国各项开放举措的落实情况，就是要表明中国重诺守信、说话算数，中国坚定支持贸易自由化和经济全球化，中国开放的大门只会越开越大。

经济全球化是不可逆转的历史大势，为世界经济发展提供了强劲动力。在保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇波折之际，习近平主席登高望远指明“经济全球化是历史潮流”，指出“大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的”。世界经济发展面临的难题，没有哪一个国家能独自解决。各国应该坚持人类优先的理念，而不应把一己之利凌驾于人类利益之上。习近平主席在演讲中倡议，“共建开放合作的世界经济”“共建开放创新的世界经济”“共建开放共享的世界经济”，就是希望各国以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，共同把经济全球化动力搞大、阻力搞小，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

今年是中华人民共和国成立70周年。70年来，中国共产党领导人民创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。从历史的长镜头来看，中国发展是属于全人类进步的伟大事业。习近平主席在演讲中提出，要继续扩大市场开放、继续完善开放格局、继续优化营商环境、继续深化多双边合作、继续推进共建“一带一路”。这5个方面的重要举措，正是为了以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展。面向未来，中国经济发展前景一定会更加光明，也必然更加光明；中国将坚持对外开放的基本国策，共同推动经济全球化向前发展。

“潮平两岸阔，风正一帆悬。”站在新的历史起点，中国正张开双臂，欢迎各国把握新时代中国发展机遇，搭乘中国发展的“快车”“便车”。世界各国共同扬起合作之帆，乘着时代发展的东风，携手同心、同舟共济，一定能推动世界经济之船扬帆远航，驶向生机盎然的春天。

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 03 版）

(责编：杨曦、孙阳)