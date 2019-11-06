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东方风起 江河奔腾

——第二届中国国际进口博览会开幕式侧记

2019年11月06日08:36  来源：人民网－人民日报
 

　　5日的上海，秋高气爽，碧空万里。

　　宛如一枚银色“四叶草”的上海国家会展中心，再次见证人类贸易史上一场全球瞩目的盛会。

　　9时30分许，迎宾大厅，中国国家主席习近平同外方领导人一一握手并集体合影。

　　来宾中，有法国总统马克龙、牙买加总理霍尔尼斯、希腊总理米佐塔基斯、塞尔维亚总理布尔纳比奇……

　　继成功举办首届中国国际进口博览会后，今年，这个以进口为主题的盛会再次举办，规模更大，质量更高，活动更加丰富。国家展有64个参展国，范围遍及五大洲；企业展有来自世界各地的3800多家企业……

　　万众瞩目，全球期待。当习近平同外方领导人一同步入铺满红色地毯的会议大厅，全场1500余名与会代表起立，热烈鼓掌。

　　再度相逢，这掌声饱含赞许和期望——

　　在世界经济深刻调整，保护主义、单边主义抬头，风险挑战加剧的背景下，中国坚定举办进博会，为世界经济注入活力。去年短短六天展会，累计意向成交578.3亿美元。

　　共襄盛举，这掌声蕴藏期冀和梦想——

　　“会飞”的汽车、中国“复兴号”高铁、最小的心脏起搏器、巨无霸德国“金牛座”龙门铣……去年这些凝聚当代智慧的展品惊艳着世界。

　　今年，来自全球的超级大脑和顶尖制造纷纷亮相，更多新产品新技术新服务“全球首发、中国首展”……

　　“第二届中国国际进口博览会正式开幕！”随着习近平的宣布，现场沸腾了！

　　“进博时间”再度开启！“东方之约”如约而至！

　　来吧，和中国一起分享巨大的时代红利——

　　近14亿人口对美好生活的追求，全球最大的中等收入群体，邀约全世界。

　　“不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”习近平在首届进博会上的讲话犹在耳边。

　　一年间，“进博红利”“进博效应”不断扩大，今年又迎来不少新朋老友。

　　7号展馆，塞尔维亚工商会组织了十家企业共享一个展位，规划部负责人弗拉迪米尔连呼“展位不够”，“去年组织六家企业参展，今年报名更踊跃”。

　　“中国老百姓有一句话，叫作‘世界那么大，我想去看看’。在这里我要说，中国市场这么大，欢迎大家都来看看。”习近平的话，引起现场嘉宾会心而笑。

　　“中国将张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展。”习近平如是盛邀。

　　盛邀全世界与中国一同分享改革开放的制度红利——

　　增设上海自贸试验区新片区，设立科创板并试点注册制，出台外商投资法，进一步降低关税……一年前，习近平在首届进博会作出的承诺一一落地。

　　这是中国全面深化改革的速度，更是全面扩大开放的决心。

　　“继续扩大市场开放”“继续完善开放格局”“继续优化营商环境”“继续深化多双边合作”“继续推进共建‘一带一路’”……

　　新举措、新承诺，震撼着会场，振奋着世界。

　　“如果强生要在未来100年继续成为一家伟大的企业，我们在中国市场的发展和成功至关重要。”强生中国区主席宋为群聆听完讲话由衷感叹，“我们深刻感受到中国政府加大高水平、全方位开放的决心，备受鼓舞，强生立志与中国市场共同成长。”

　　会场内，相机闪光灯不时闪烁，各国与会嘉宾认真聆听，仔细记录。现场不时响起一阵阵掌声。

　　新闻中心，各国记者正通过大屏幕观看开幕式现场直播，有记者现场连线，把中国将采取更大举措推动开放、与世界分享发展机遇的消息第一时间发送出去。

　　盛邀全世界与中国一同唱响创新包容的大合唱——

　　本届进博会延续“新时代，共享未来”的主题。同一个展馆，发达国家、发展中国家、最不发达国家的展品竞相亮相；同一个世界，以进博会为契机，将朝着构建人类命运共同体的未来不断奋进。

　　“坚持‘拉手’而不是‘松手’，坚持‘拆墙’而不是‘筑墙’，坚决反对保护主义、单边主义……”习近平的话引起更多共鸣。

　　法国总统马克龙说：“要建立惠及所有人的开放的全球化，建设更加平衡的贸易合作秩序。”

　　“我们的愿景是共同发展，只有合作才有共同发展，感谢中国的合作和开放精神。”塞尔维亚总理布尔纳比奇说。

　　坦诚的交流、热烈的讲话，开放、包容、合作、共享……这些与会者发言的高频词，凝聚着共识，蓄积着力量。

　　“长江、尼罗河、亚马孙河、多瑙河昼夜不息、奔腾向前，尽管会出现一些回头浪，尽管会遇到很多险滩暗礁，但大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的。”习近平的话引来热烈掌声……

　　会场内，处处是融融暖意。

　　会场外，黄浦江奔流不息，汇入广阔而包容的大海。

　　（新华社上海11月5日电  记者姜微、王敏、于文静）


　　《 人民日报 》（ 2019年11月06日 03 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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