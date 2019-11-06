6311名“小叶子”服务进博会

本报上海11月5日电 （记者曹玲娟）记者日前从共青团上海市委获悉：为做好第二届中国国际进口博览会志愿服务保障工作，今年上海团市委共招募志愿者“小叶子”岗位人数6311人，其中参加过首届进博会的志愿者接近20%。志愿者主要是来自上海市38所高校学生。

与首届进博会志愿者工作相比，本次进博会志愿者工作呈现出志愿者类型更多、服务保障任务更重、参与程度更深等特点，其中“00后”大学生登上志愿服务主舞台，占比达25.9%。据悉，进博会志愿者岗位共分八大类，包括现场引导咨询类、嘉宾联络接待类、新闻宣传辅助类、展会注册管理类、接机迎送保障类、交易数据统计类、行政辅助保障类、医疗应急救援类等。

此外，上海市以机场、轨道交通、重要商圈等为重点行业和窗口单位，创建300多个城市文明志愿服务站，组建200多支城市文明志愿服务队，约5万名城市文明志愿者上岗服务。

参展企业线下线上拓展市场

本报上海11月5日电 （记者谢卫群）5日，第二届中国国际进口博览会在上海开幕。参展进博会的境外企业中至少有700家已经在中国的电商渠道布局。一面线下踊跃参加进博会，一面线上积极投入中国电商平台，越来越多的境外企业通过这样的“双轮”驱动拓展中国市场。

第一届进博会后，一批进博会期间广受欢迎的产品通过跨境电商平台热销，展现了中国消费市场的巨大潜力。天猫国际数据显示，一年间，进口商品成交同比增长达89.7%。目前，更多的参展企业进行线上线下双向布局，第二届进博会已有700个品牌在线上发布1200多款新品。

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 03 版）

(责编：杨曦、孙阳)