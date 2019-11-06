把握制造业高质量发展的着力点

2018年9月，习近平同志在东北三省考察时指出，制造业特别是装备制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，是一个现代化大国必不可少的。新中国成立70年来，作为老工业基地、装备制造业基地，辽宁走过了辉煌历程，为我国工业发展作出了重要贡献。近年来，辽宁对产业结构进行重大调整，制造业正在向高端化、智能化、特色化、绿色化方向发展，取得可喜成绩。面对国际国内新形势、改革发展新任务，我们要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实《中共中央国务院关于支持东北地区深化改革创新推动高质量发展的意见》，结合辽宁实际，坚持双向发力，促进产业基础高级化、产业链现代化，着力推动制造业高质量发展。

进一步夯实产业基础能力。产业基础能力是产业发展的重要支撑和动力之源，直接决定产业链水平的高低。推动制造业高质量发展，应大力实施产业基础再造工程，重点加大对基础零部件、关键材料、工业软件、检验检测平台和新型基础设施等领域的投入力度，组织实施产业基础能力攻关工程，推动实施重大示范工程，加快补齐产业基础短板。要适应5G、人工智能、智能网联汽车、量子通信等产业发展需求，加快人工智能等新型基础设施建设，持续提升工业互联网自主创新能力，推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，支撑制造业数字化、网络化、智能化、绿色化发展。加大“辽宁制造”的品牌营销力度，政府和企业携手努力、系统谋划，共同提升“辽宁制造”的区域品牌、行业品牌以及企业品牌、产品品牌的市场知名度和美誉度。

进一步提升产业链控制力。是否拥有产业生态主导企业，是否拥有掌握“撒手锏”的零部件供应企业，是决定产业链控制能力的关键。应围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针加强顶层设计，聚焦重点，举全省之力，实现上下联动、各方协同。针对各地资源禀赋，实施差异化产业布局和精准化招商引资，提高制造业协同发展水平。构建产业链与创新链、资金链、人才链协同发展的产业生态，加快培育产业生态主导企业和核心零部件企业，切实增强全产业链、关键环节、标准和核心技术的控制力。深化国资国企改革，充分激发国有企业、现代科研院所和新型研发机构的创新活力，建立适应重大技术攻关和产业链主导企业培育的考核评价体系，加快提升核心竞争力。加大对“专精特新”中小企业的支持力度，鼓励中小企业参与产业关键共性技术研究开发。强化创新型企业培育，把发展壮大创新型企业摆在更加突出的位置，打造数量多、质量优、潜力大、成长快的创新型企业集群。

进一步优化人才供给。大力弘扬优秀企业家精神和工匠精神，积极营造有利于企业家创新创业创造的良好环境，调动企业家干事创业的积极性。全面升级人才政策，加快引进一大批技能人才、高端人才、前沿人才，进一步优化高等院校的专业设置，建设一批高质量发展急需的新兴工科专业；加强技术学院建设，培养一批高素质的蓝领工人。同时，以更优的机制用好人才、更好的环境留住人才，厚植人才发展土壤，努力把辽宁打造成为具有国际竞争力的人才创业、发展、生活新高地。

进一步用好用活用足相关支持政策。抓住改革发展机遇，用好中央关于减税降费以及给予东北地区特殊开放政策的“政策红利”，积极融入“一带一路”建设，对接京津冀协同发展新格局，做好沿海经济带和沿边开放大文章，采取更大力度的开放措施。用好用活用足精准支持政策，紧密结合制造业发展实际，在政策细化上下功夫，配套出台具体实施细则，形成政策集成效应，把各项政策落到实处、抓到细处。支持有实力的企业、优势产业、骨干产品走出去，培育开放型经济新优势，打造对外开放新前沿，为制造业高质量发展注入开放创新的持久动力。

（作者为辽宁省政协主席）

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 13 版）

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