买儿童食品，别让噱头迷了眼（生活漫步）

应针对儿童不同生长阶段的营养需求，尽快制定相应的食品安全标准，规范儿童食品标签标识和广告宣传，让孩子们吃得开心、放心
近日，有媒体报道，市面上一些“儿童食品”以“少盐”“营养”“健康”“有机”等噱头吸引眼球，而实际上只是变换了包装、体积和口味，与同类普通食品没什么差别，标价却翻了倍，许多父母不明就里纷纷购买。
父母爱儿女心切，什么都想给孩子最好的。近年来，随着人们生活水平进一步提高，在为孩子们选择食品时，父母毫不吝啬。正是利用人们的这一心理，一些商家悄悄炒作起儿童食品。许多大型超市甚至还专门设置了儿童食品专区，出售标有“儿童”字样的饮用水、面条、水饺、牛排、零食、调味品等。这些商品大都采用迷你、卡通等可爱型包装，让小朋友爱不释手，也让父母觉得确实物有所值。
然而，这些“儿童食品”真的都适合儿童吗？仔细看成分，有些与同类普通食品无异，有些还添加了口感更好的香精；再看价格，大部分比同类普通食品更贵，有些还贵好几倍。例如，某电商平台出售一款儿童榨菜，包装上标有醒目的“儿童”字样，但营养表上注明的蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠等物质含量与普通榨菜大同小异。
从营养学上看，儿童的消化功能是在出生后才逐渐发育完善的，即在不同的阶段胃肠只能适应不同的食物，因此儿童食品的安全性和营养价值都应该高于同类普通食品，才能适应儿童的肠胃发育。这就要求生产企业在食品成分和配方上下足功夫。当下市面上这些“儿童食品”只不过是一些商家打着幌子在借机炒作的概念而已。
目前，我国对0至3岁的婴幼儿配方奶粉、米粉和泥类辅食制定了监管标准，但对3岁以上儿童的食品，没有针对性的标准，主要是依据《食品安全法》《食品添加剂使用标准》等法律法规来进行管理。对目前市场上所谓的儿童专用食品，比如儿童酱油、儿童牛奶、儿童面条、儿童饼干等，其监管标准还有待完善。正是由于缺乏统一标准和专门的法律法规，唯利是图的商家越来越多，钻起了“儿童食品”市场监管的空子，这一现象亟待整治规范。
面对形形色色的所谓“儿童食品”，应尽快完善监管体系。一方面，应针对儿童不同生长阶段的营养需求，尽快制定相应的食品安全标准，同时完善相关法律条规，规范儿童食品标签标识和广告宣传。另一方面，及时曝光那些打着“儿童食品”旗号、实际生产和销售劣质食品的企业，并进行严厉惩处，让孩子们吃得开心、放心。
《 人民日报 》（ 2019年11月06日 19 版）
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