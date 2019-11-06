出入境旅客通关更便利

北京海关关员为大兴国际机场首架入境航班进行海关监管。

黄海鹏摄

日前，在北京大兴国际机场，来自北京的旅客张先生告诉笔者：“我们全家一起去泰国度假，专门选了从大兴机场出发的航班，就是为了过来看看。第一次从大兴机场乘机，感觉很兴奋，很激动！大兴机场设施很先进，海关通关也很方便，我们今天都非常开心。”

10月27日，北京大兴国际机场国际航班首航。当天上午9时13分，来自英国的BA039次航班平稳降落在北京大兴国际机场，经过12分钟滑行后，乘客们面带微笑走出廊桥。除了入境航班，当天早晨7时50分，从大兴国际机场飞往曼谷的CA757航班也顺利起飞。该航班还搭载了货物149箱，总重1.37吨。据了解，自10月27日起，北京大兴国际机场国际及港澳台航线正式开航，首日共有出境航班9架，入境航班6架。新航季，在北京大兴国际机场运营的航空公司数量将达到15家，预计开通国际及港澳台航线15条，出入境通关旅客总量可望达到57万人次。

“为了使广大旅客出境通关更加顺畅、便利，我们与机场安检部门合作，把两道‘关卡’合二为一，‘两关变一关’，实现旅客‘只提交一次行李、只接受一次检查’。”北京大兴国际机场海关关员张博介绍。

笔者在现场看到，旅客们有序地通过海关卫生检疫站，不需要刻意停留。北京大兴国际机场旅检八科副科长王俊侨介绍：“我们配备了国际领先的海关卫生检疫智能查验台，可在几秒钟内获取入境旅客的体温、通关情况等信息，即刻完成海关进境卫生检疫。如果遇到发热旅客，可第一时间对其进行拦截，确保把疫情疫病隔绝在国门之外。”

笔者还看到，绝大部分入境旅客从传送带上提取行李后，直接走出海关行李监管大厅，首班入境国际航班的旅客通关工作顺利完成。据笔者粗略计算，从提取行李到走出海关作业区域，旅客只需100秒左右。旅客之所以不需要再排队搬箱过机，是因为北京大兴国际机场海关启用的先期机检模式，对入境行李物品实现了监管前置。据介绍，海关对原有的“托运行李五级安检”“手提行李一机双屏”等系统进行了设备整合和系统升级，在实现监管“隐形化”的基础上，保证海关对出境旅客行李物品监管的职权不变，效能提升。北京大兴国际机场海关关员赵兆说：“通过‘先期机检’，海关监管实现了有效前置。入境托运行李在旅客提取之前，其实都已经接受了海关监管。绝大部分守法旅客都会因此而受益，可享受拿到行李后免过机的‘无感通关’。”

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