“市场到哪里，我们就到哪里”

11月5日下午，第二届虹桥国际经济论坛在上海国家会展中心举行。会场内，各国发言嘉宾争分夺秒地向中国观众推介自己；会场外，以多语种版本《习近平谈治国理政》备受追捧，各类研究中国发展的书籍成了抢手货。

在开放、规制与营商环境论坛上，各国政要和企业家纷纷上阵，宣介自身优势、畅谈中国机遇。

“近几年，克罗地亚对华出口增长了25%。我们正努力尽快走完一些流程，让克罗地亚的农产品更快进入中国。”克罗地亚议长扬德罗科维奇说。他的话音刚落，阿塞拜疆经济部长穆斯塔法耶夫就畅谈起双边经贸合作的巨大潜力。作为中国的重要邻国，阿塞拜疆是首批支持“一带一路”倡议的国家之一。穆斯塔法耶夫说，自己相信这次博览会将成为阿塞拜疆商品推向中国市场的重要交易平台。

与国际政要们相比，跨国企业负责人对于中国机遇的表述更为简单直接，也更让人感受到其融入中国市场的热情。

美国通用电气（GE）全球业务总裁兼首席执行官段小缨说，中国现在是GE在美国之外最大的市场，所有商业部门都在中国建立了业务，GE在中国不仅进行销售，而且进行创新和研发。“市场到哪里，我们就走到哪里。”她说。葛兰素史克首席执行官魏艾玛则表示，中国开放的承诺和姿态对广大跨国企业来说是一个很大的鼓舞，企业希望进一步开展与中方的合作，进一步促进经济社会发展。

嘉宾分量十足、演讲干货更多、观点相互碰撞、共赢成为共识……第二届虹桥国际经济论坛，成为第二届进博会开幕式后的又一个高潮，为更多与会者搭建互利互惠的桥梁。

(责编：罗知之、孙阳)