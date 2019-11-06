原标题：更高水平开放共享美好未来

第二届中国国际进口博览会5日上午在上海开幕，中国国家主席习近平在开幕式上发表题为《开放合作 命运与共》的主旨演讲。当天参加开幕式的外国官员和企业代表以及一些国家的政界、学界人士认为，习近平主席的主旨演讲再次释放中国将进一步扩大开放的强烈信号，展示了中国与世界共享发展机遇、共创美好未来的决心与大国担当。

科特迪瓦贸易和工业部官员阿尔贝·库瓦泰莱在开幕式现场表示，习近平主席的主旨演讲重申中国将继续扩大市场开放，这非常重要，科方希望能继续从中国的开放政策中受益。参加开幕式的乌兹别克斯坦投资和对外贸易部第一副部长阿利舍尔·阿卜杜阿利耶夫说，中国在向世界开放，也在给其他国家提供机遇。

美国高科技医疗公司瓦里安医疗系统总裁兼首席执行官道·威尔逊对记者说，在当前充满不确定性的全球环境下，习近平主席的主旨演讲释放了非常积极和稳定的信号，增强了跨国企业对中国经济发展和市场潜力的信心和期待。

生物制药企业阿斯利康全球首席执行官帕斯卡尔·索里奥受访时说，习近平主席的主旨演讲展示了让各国共享中国机遇、与各国共创美好未来的大国担当。

阿塞拜疆国家科学院东方研究所教授拉菲克·阿巴索夫在巴库接受新华社记者采访时表示，在当前世界经济面临的不确定性持续增加的背景下，中国领导人明确提出要共建开放合作的世界经济，这为国际社会战胜潜在危机、实现共同发展指明了方向。

柬埔寨政府发言人帕西潘高度评价习近平主席在主旨演讲中有关坚持多边贸易体制的论述。他说，柬埔寨一直是多边贸易体制的支持者，多边贸易不仅推动世界经济发展，还促进全世界的和平与合作。

习近平主席在演讲中倡议共建开放创新的世界经济。日本富士通总研经济研究所首席研究员金坚敏表示，中国以开放促改革、促发展、促创新，努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒，这将给产业界、创新创业者带来持续利好，进而让中国及世界其他国家都从中受益。

赞比亚前外交部长弗农·姆旺加对习近平主席提出的共建开放创新的世界经济，加强创新成果共享，努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒表示赞同。他说，发展中国家需要通过培训和其他知识共享手段拥抱新技术，与时俱进。（新华社北京11月5日电）

(责编：杨曦、孙阳)