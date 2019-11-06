第二届进博会科技保险体验区开幕 

人民网上海11月5日电（记者翁奇羽）11月5日，第二届中国国际进口博览会正式开幕，中国太平洋保险(集团)股份有限公司（以下简称中国太保）在国家会展中心举办护航智慧出行启动仪式暨科技保险体验区开幕式。
记者在现场了解到，本次活动展现了中国太保在5G、自动驾驶、智能风控等保险前沿科技领域的探索和实践。活动现场启动并发布了长三角“5G+智能驾驶”协同创新联盟保险合作。
活动现场启动并发布了长三角“5G+智能驾驶”协同创新联盟保险合作。
今年10月20日，长三角“5G+智能驾驶”协同创新联盟在浙江乌镇正式成立。据了解，该联盟旨在搭建长三角“5G+智能驾驶”的合作与创新平台，研究构建更加高效和安全的智能交通体系，推动汽车与保险行业产业升级。活动中启动并发布的长三角“5G+智能驾驶”协同创新联盟保险合作，是中国太保探索“5G+智能驾驶”产业发展保险保障的先行先试。
同时，中国太保参与申请的科技部国家重点研发计划“新能源汽车”专项“自动驾驶电动汽车集成与示范项目”也在现场正式启动。据了解，中国太保将重点在自动驾驶的法律、社会问题，尤其是自动驾驶的保险问题等方面展开研究。
活动现场启动自动驾驶电动汽车的保险保障与法律法规研究课题。
现场还举办了车联网大数据智能运营平台——“太睿保”项目体验活动，其通过接入各类车载人工智能设备，可实现驾驶行为监测、危险驾驶预警、事故过程回放等多项风险干预及防控功能。
嘉宾现场体验智能驾驶舱。
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