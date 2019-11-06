发改委修订产业结构调整指导目录 鼓励类新增4行业

人民网北京11月6日电 （记者罗知之）记者从国家发展改革委获悉，近日国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》（以下简称《目录（2019年本）》）。《目录（2019年本）》共涉及行业48个，条目1477条，其中鼓励类821条、限制类215条、淘汰类441条。

国家发展改革委产业发展司负责人表示，与上一版相比，从行业看，鼓励类新增“人力资源与人力资本服务业”、“人工智能”、“养老与托育服务”、“家政”等4个行业，将上一版“教育、文化、卫生、体育服务业”拆分并分别独立设置，限制类删除“消防”行业，淘汰类新增“采矿”行业的相关条目；从条目数量看，总条目增加69条，其中鼓励类增加60条、限制类减少8条、淘汰类增加17条；从修订面看，共修订（包括新增、修改、删除）822条，修订面超过50%。

谈及《目录（2019年本）》修订的导向和重点，该负责人表示，一是推动制造业高质量发展。把制造业高质量发展放到更加突出的位置，加快传统产业改造提升，大力培育发展新兴产业。《目录（2019年本）》制造业相关的条目共900多条，占总条目数的60%以上。

二是促进形成强大国内市场。重点是加强农业农村基础设施建设，改善农村人居环境，促进农村一二三产业融合发展；提高现代服务业效率和品质，推动公共服务领域补短板，加快发展现代服务业；促进汽车、家电、消费电子产品等更新消费，积极培育消费新增长点。

三是大力破除无效供给。适度提高限制和淘汰标准，新增或修改限制类、淘汰类条目近100条。同时，对现有条目不能完全覆盖，且不符合法律法规和行业标准的，在限制类和淘汰类中分别设置了兜底条款。

四是提升科学性、规范化水平。对限制类、淘汰类条目，明确品种和参数，突出可操作性；对鼓励类条目，发展方向比较明确的领域，尽可能明确指标参数，方向尚不明确的新产业新业态，则“宜粗不宜细”，仅作方向性描述。同时，把市场能有效调节的经济活动从限制类删除。

实施方面，该负责人指出，根据有关规定，总的要求是，对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，禁止投资并按规定期限淘汰。在贯彻实施《目录》时，要发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。在实际工作中，由各省（区、市）人民政府和有关部门建立协同推进和监督检查机制，切实加强政策协同，依照有关法律法规严格监督执法，各司其职、密切配合、形成合力，切实增强产业政策的执行效力。

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