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蒙牛卢敏放：四要素驱动“新国货”发展

2019年11月06日15:43  来源：人民网-财经频道
 

人民网上海11月6日电（易潇）第二届中国国际进口博览会于11月5日在上海开幕。蒙牛集团总裁卢敏放在做客人民网访谈间时提出，所谓“新国货”，并不是指做一款质量好的产品，而是要有创新、有品牌、懂沟通、有情感。

目前，在全球竞争的大格局当中，中国企业想在全球制造业中有所突破，首先要思变。在这个大背景下，有企业家提出用“新国货”重新定义中国制造这一概念。

作为一家乳企，蒙牛是怎么理解“新国货”的？

在卢敏放看来，所谓“新国货”需要具备四个要素。第一，今天中国的消费品企业，特别是消费品企业的崛起，代表了中国真正的走向以消费驱动、品牌驱动、品质驱动的阶段，走向了从中国制造到中国创造，中国产品到中国品质的转变。他认为，现阶段的中国一定能产生出一批非常好的消费品品牌。

第二，“新国货”更受年轻人喜爱。“以前，老人会回忆小时候的品牌等等，现在反而不一样了，是千禧一代。”卢敏放认为，在千禧一代成长的时代，中国已经强大了，并没有“国外的月亮更圆”这样的概念，反而是我们的产品品质已经和海外产品齐头并进。

第三，中国人对于中国品牌的自信。由于中国整体的强大而产生了对中国消费产品信心的一种增加，乳品也是其中之一。“现在看普通的乳品，不管是常温、低温还是酸奶，每个品类里的领导者几乎都是国产品牌。”卢敏放表示。

第四，中国的企业更懂得怎么和中国的年轻人沟通。卢敏放认为，随着中国的数字化浪潮的崛起，数字化媒体运营最得心应手的反而是像蒙牛这样扎根在中国的企业。

在卢敏放看来，是这四个要素驱动了“新国货”发展。他认为，具备好品质、有创新、有品牌、懂沟通、有情感的产品才能构成真正的“新国货”，而不是简单的做了一个质量好的产品。

(责编：车柯蒙、杨曦)
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