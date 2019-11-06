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捷豹路虎于钧瑞：我们是中国对外开放的受益者

2019年11月06日15:49  来源：人民网
 

人民网上海11月6日电（赵超）第二届中国国际进口博览会于11月5日在上海开幕。捷豹路虎全球副总裁、中国区首席财务官于钧瑞在做客人民网访谈间时表示，我们非常希望能够通过参加进博会，更加明晰捷豹路虎在中国的战略定位，立足中国、放眼世界，让捷豹路虎在中国有更加长远的发展。

于钧瑞表示，中国是捷豹路虎在全球最大的单一市场，十分看好在中国的发展。“中国的经济持续增长，不可逆转，并且消费者对消费有升级的需求”，于钧瑞说，接下来捷豹路虎将全面投入中国，要深入学习中国消费者对产品的需求，能够和更多中国的先进企业进行合作，因为中国在互联网、大数据等领域，在全世界都是非常领先的。

接下来的十年将是汽车行业变化最大的十年，于钧瑞指出，可能接下来这十年的变化比过去50年甚至一百年的变化都要大。要达到这种体验方式，那就需要通过网联化、电动化以及所有不同的因素加入进来，通过科技创新，使整个出行方式发生一个质的改变。

在谈到本地化时，于钧瑞认为，捷豹路虎在华的市场表现应该说还是不错。他介绍：“到今年3季度开始，我们的销量已经开始在逐月增加。这是一个非常健康的信号，从2010年开始，我们在中国已经累计销售了将近54万辆车。”

捷豹路虎是中国对外开放的受益者。于钧瑞说：“中国政府有很多非常务实、非常有效的措施来提升营商环境，本届进博会强调要继续扩大开放，并给外商创造一个非常好的营商环境，这让我们感觉非常有信心。同时，也加大了我们的决心，让我们在中国加大投入，希望捷豹路虎可把更多、更好的英国产品带到中国。”

于钧瑞表示，豹路虎是英国最大中国出口商。下一步出口额将要有计划不断增加，同时我们还会想到如何让中国消费者的需求更好的反馈到英国总部，会为中国的消费者去量身订做一些产品，这样在中国的消费者有更多的需求的前提之下，能够拉动中英双方的交流。

(责编：栗翘楚、付长超)
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