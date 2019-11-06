发改委：近3年我国数字经济总量年均增长达20%

人民网北京11月6日电 （记者罗知之）近日，国家发展改革委、中央网信办印发《国家数字经济创新发展试验区实施方案》（以下简称《实施方案》）。国家发展改革委有关负责人就文件出台的相关背景、目标任务和下一步工作安排等回答记者提问时表示，数字技术已作为新一轮技术革命和产业变革的重点方向，数字转型为培育经济增长新动能提供重要引擎，数字经济成为构建现代化经济体系的重要内容。据有关机构测算，近3年我国数字经济总量年均增长达20%。

该负责人指出，国家发展改革委、中央网信办组织面向全社会开展问题调研征集，深入梳理分析研究，制定印发《国家数字经济创新发展试验区实施方案》，在河北省（雄安新区）、浙江省、福建省、广东省、重庆市、四川省等启动国家数字经济创新发展试验区创建工作。

该负责人介绍，国家数字经济创新发展试验区建设，将进一步突出问题导向、目标导向，系统性探索如何进一步做大做强数字产业，如何构建数字经济发展的浓厚气氛，如何加速实体经济数字化转型，如何构建更加适应数字生产力进步的生产关系，如何形成适应平台经济、共享经济等新业态发展要求的管理制度。具体来说，重点推动“四个新”。

一是激活新要素，探索数据生产要素高效配置机制。针对政务数据共享开放程度低、政企数据流动不充分等问题，大力推进政务数据共享开放，打通政府和企业间数据流动通道，探索数据高效安全流通和应用的政策制度、机制化流程，完善政产学研用协同创新机制，突破一批关键技术创新成果。

二是培育新动能，着力壮大数字经济生产力，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。围绕传统产业数字化转型慢、质量不高，特别是制造业中小企业“不愿转型、不敢转型、不会转型”等问题，探索产业数字化和数字产业化共性支撑平台，促进大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术集成应用，降低企业转型门槛，缩短转型周期，形成数字经济条件下的新型实体经济形态，培育发展新动能。

三是探索新治理，构建数字经济新型生产关系。着力解决传统治理、监管模式无法满足数字经济发展新形势新要求的问题，加快政府数字化转型，探索多元参与的协同治理体系，包容审慎发展平台经济、共享经济新业态。积极参与国际规则和标准制定，服务一批数字经济企业“走出去”。

四是建设新设施，不断强化数字经济发展基础。针对部分传统产业和农村地区网络化程度低、数据中心等设施资源共享程度低等问题，系统性布局宽带、移动互联网、数据中心以及电子证照、电子档案等平台设施建设，打造服务人民群众的普惠泛在数字经济新型基础设施。

“通过3年左右探索，力争在试验区构建形成与数字经济发展相适应的政策体系和制度环境，数字产业化和产业数字化取得显著成效，破解一批体制机制障碍，培育一批数字经济龙头企业，突破一批关键核心技术，打造一批特色优势产业，形成一批创新示范高地，总结一批创新发展经验，数字经济规模不断增长，对试验地区GDP贡献率不断提升，产业数字化渗透率不断深化，区域数字经济国际化水平不断提高，示范引领和辐射带动作用不断增强。”该负责人称。

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