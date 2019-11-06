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全球协作打击侵权假冒 中国创新监管不停歇

2019年11月06日20:16  来源：人民网-财经频道
 

人民网上海11月6日电 （邢郑） 近年来，我国持续保持打击侵权假冒高压态势。作为第二届中国国际进口博览会的重要配套现场活动之一，11月6日，以“创新 保护 发展 共赢”为主题的打击侵权假冒国际合作论坛举行。与会嘉宾们围绕新时代进一步加强打击侵权假冒工作，完善法治化、国际化、便利化的营商环境等议题展开深入交流。

据介绍，今年1至8月，各级行政执法机关共查处侵权假冒案件19万件。中央宣传部开展“秋风2019”专项行动，收缴侵权盗版出版物149万件；农业农村部开展农资打假专项治理行动，检查企业37.3万个；海关总署开展“龙腾”行动，采取28项具体措施，精准发力打击侵权假冒；国家市场监管总局牵头开展整治“保健”市场乱象百日行动，查处案件2.1万件；国家药监局开展芬太尼类药品专项检查和中药饮片专项整治，检查企业和医疗机构25万家次。

全国打击侵权假冒工作领导小组办公室主任、市场监管总局副局长甘霖在论坛上指出，当今世界，新一轮科技和产业革命给人类带来前所未有的机遇，也提出前所未有的挑战。

她表示，在侵权假冒方面，一是跨境犯罪日益增多，侵权假冒商品跨境流动呈上升趋势。

二是治理难度不断加大，线上线下一体化、违法行为组织化等特点，对传统执法构成严峻挑战。

三是贸易保护有所抬头，单边主义、零和思维依然存在，阻碍了构建全球协同治理格局。

“现如今，网络知识产权侵权案件频发，新技术在知识产权执法中成为新议题。促进贸易便利化，推动构建更加开放包容、平衡有效的知识产权执法，需要广泛的社会支持和参与者的共同努力。”世界知识产权组织（WIPO）助理总干事格塔洪认为，不管是政府内部还是政府之间，在知识产权执法方面，必须要采取跨部门协同合作方式，在全社会建立尊重知识产权的氛围，培育坚实的知识产权生态系统，维护法治建设，促进普惠发展，才能获得更好的未来。

“除了加强国际合作，还要以创新为引领加大对知识产权的保护力度。”据WIPO树立尊重知识产权风尚司司长路易斯?格鲁嫩介绍，世界知识产权组织不仅致力于改变公众认识，逐渐打消大众对假冒伪劣产品的需求，还创新开展了数据库计划，汇总了存在合理怀疑侵犯版权的网站清单，即通过线上及跨境合作，共同推动尊重和保护知识产权工作。

此外，打击侵权假冒也是一项长期艰巨复杂的工作，需要持续发力。“中国政府一贯高度重视打击侵权假冒工作，走出了一条中国特色知识产权保护之路。”甘霖强调，中国政府将持续强化统筹协调，着力构建线上线下全渠道、城乡全区域、进出口全链条、生产消费全环节、全国“一盘棋”的治理格局；将持续加大打击力度，强化刑事打击与司法保护，推动信息公开与联合惩戒，让严重违法者付出付不起的代价；将持续提升监管效能，建立健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制；将持续深化国际合作，建立完善多双边执法协作机制，加强线索通报和案件协查，共同打击跨境犯罪。

(责编：栗翘楚、庄红韬)
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