共建未来 丰田携“氢电共存”能源管理方案参展进博会

人民网上海11月6日电（记者王晓霞）以“新时代 共享未来”为主题的第二届中国国际进口博览会于11月5日正式开启。来自近20个国家的近60家企业，携140余款实车亮相位于上海国家会展中心的进博会汽车展馆，吸引八方来客。

丰田以“保护蓝天 共建未来”为主题出展第二届进博会

“保护蓝天，共建未来”，丰田公司展台上醒目的八个大字正是丰田在第二届进博会上的参展主题。首届进博会上，丰田以“触手可及的未来城市”为题，用多种场景下无人驾驶e-Palette概念车的应用，展示了丰田对未来移动生活的全新提案。“各方各面对丰田去年的展示评价很高”，在接受人民网记者专访时，丰田中国市场营销公关部部长牛煜表示，再度参展进博会，期待丰田对于未来能源社会的构想，能够赢得更多中国合作伙伴的理解和认同。

据牛煜介绍，今年，丰田的展台上除了展示混合动力、外插充电式混合动力、纯电动以及氢燃料电池车的全方位电动化产品和技术之外，着重展示了氢能源的制造、储存以及应用在不同类型的氢燃料电池车上的使用场景，以此来展现丰田一直倡导的“氢与电共存的能源管理社会”这一理念。

丰田中国市场营销公关部部长牛煜在第二届进博会的丰田展台接受人民网记者采访。（人民网记者 王晓霞摄）

“快充3分钟，续航600公里”“只排水、不排碳”“行走的空气净化器”“耐低温、无惧严寒”“移动应急发电站”，在丰田看来，作为新一代新能源车，氢燃料电池车在续航里程、车辆性能、环保理念等方面优势显著。而作为丰田目前唯一在售的氢能源乘用车，“MIRAI”自2014年底在日本、北美及欧洲部分地区上市以来，已累计售出1万辆。续航里程将提升30%的“MIRAI”下一代的概念车也成为本届进博会丰田展台上的吸精展品，前来参观和咨询的各方人士络绎不绝。

氢燃料电池车MIRAI Concept

得益于在首届进博会上丰田未来发展理念的成功展示，这一年来，前来进行寻求合作、业务洽谈的政府机构、行业伙伴及采购团体人数激增，也为丰田直接带来了许多新的合作。在牛煜看来，这是丰田参展进博会的重要收获和意义。

谈及丰田集团近年来在中国的发展状况，牛煜使用了“加速感”一词。而加速的最直观体现是汽车的销量。包括一汽丰田、广汽丰田以及丰田品牌的进口车和雷克萨斯进口车，今年丰田在华的整体销售目标在去年的基础上提升了10%，也就是160万辆。“从今年1月到10月的销售情况来看，达成这个年度目标应该不在话下”，牛煜信心满满。

第二届进博会上丰田展台的一角。（人民网记者 王晓霞摄）

在中国新车市场2018年首次出现负增长，中国汽车市场步入“新车销量持续负增长”的大背景下，丰田依然能提出提升10%的销售目标，正是源自对中国宏观市场环境以及中国汽车行业发展的信心。“中国依然拥有全球最大的新车产销量，且中国的汽车产业正在经历由量变到质变的升级转型。我们认为中国经济未来有非常良好的发展前景，在宏观经济良好发展前景的大前提之下，汽车行业也定会取得进一步长足发展。”看好中国营商环境的持续改善，中国市场的无限潜力以及与中国伙伴的合作前景，牛煜表示：“未来丰田将全力以赴，进一步加快中国事业的发展步伐。”

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