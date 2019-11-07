走进国家馆 精彩连连看

第二届中国国际进口博览会正在上海举行。总面积3万平方米的进博会国家展展馆内，各参展国精心布展，特色产品与风土人情汇聚，传统文化与高新科技碰撞，充分展示本国的产业竞争力和文化吸引力。

作为展览面积最大的国家馆，中国馆以庆祝新中国成立70周年为主题，呈现了70年来我国面貌的巨大变化。15个新亮相的主宾国展馆内，丰富的展品和多彩的活动给参观者带来全新体验。跟随记者，让我们一起探秘国家馆。

——编 者

探秘中国馆——

见证70年成就 触摸新时代脉搏

本报记者 赵 成 王 慧 王骁波 田 泓

以蓝白为底色，空中5个结构由中心向四周延展，象征中国在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念指引下，迈向高质量发展的伟大实践……第二届中国国际进口博览会上，中国馆作为展览面积最大的国家馆精彩亮相，迎接八方来客。

开篇视频、创新中国、开放中国、美丽中国、幸福中国、内地（大陆）与港澳台地区融合发展……中国馆分六大单元，以庆祝新中国成立70周年为主题，呈现了70年来我国面貌发生的翻天覆地的变化。

身临其境，感受创新

虚拟现实、人工智能、刷脸支付、具有自主知识产权的超大型裸眼3D……今年的中国馆，让观众的融入感格外强烈。

中国商飞未来大型商用飞机电气化虚拟驾驶舱外，中外观众兴致勃勃排起长队，准备体验模拟驾驶。

“中国天眼”模型也是创新中国单元的亮点之一。观众可以通过VR技术体验身临其境仰望宇宙星系。

从中国商飞大型客机模拟驾驶舱到“深海勇士”号载人潜水器模型，一系列上天入海的“神器”，让观众亲身体验中国尖端科技的最新成就。

标志工程，彰显开放

“开放合作”是贯穿中国馆展览的关键词。

上海自由贸易试验区的电子沙盘上，试验区区位图、实景图相继呈现。飞速变换的场景、不断更新的建设数据，让观众更为直观地了解自贸试验区的建设情况。

“一带一路”组合展示区，中欧班列、雅万高铁、中老铁路等模型引领观众瞩目壮美的丝路画卷。几内亚卡雷塔水电站、柬埔寨西哈努克港经济特区、中国援助斐济菌草项目……通过触摸屏轻轻一点，项目的基本介绍及建设进度在大屏幕中跃然呈现。

多元视角，展示远景

走进美丽中国单元，世界文化遗产良渚古城遗址沙盘映入眼帘。不远处，通过超大型祼眼3D视频，参观者可以直观地感受中国11个试点城市的步行街改造提升成效。

建档立卡、驻村帮扶、易地搬迁……来到幸福中国单元的中国脱贫攻坚展位，一幅幅生动鲜活的图片展现了中国脱贫攻坚的主要举措。

“倒计时421天06时11分45秒”——展区正中央，醒目的倒计时装置，以分秒计算着距离2020年底，中国实现现行标准下农村贫困人口全面脱贫的时间，向世界彰显了中国分秒必争，冲刺脱贫攻坚的决心与定力。

携手共进，融合发展

“内地（大陆）与港澳台地区融合发展”单元，分“香港进”“澳门荟”“台湾融”三大展区。

中国馆香港展区以“香港进”为主题，以弧形屏幕展现船只扬帆航行时的形态，象征香港不断前行。中国馆澳门展区以“澳门荟”为主题，以通透明亮的世遗建筑剪影呈现城市中西荟萃的特色。中国馆台湾展区以“台湾融”为主题，通过剪影板的形式，立体定格台北101、日月潭等标志性建筑和风景。

“1500平方米的场馆，体现的是开放、大气、简洁、安全的原则，传达的是开放合作、互利共赢的理念，寓意着中国与世界在新时代继续携手共进、共享未来。”商务部外贸发展局副局长金虹介绍。

主宾国展馆介绍

1柬埔寨馆

柬埔寨馆的场馆仿制柬埔寨皇宫，场馆大门仿制柏威夏寺大门。展示区主要用来展示柬埔寨特色商品，发放经贸宣传资料，推介高棉文化以及旅游和投资。

2捷克馆

除了醇香的捷克啤酒、美味的捷克美食和捷克引以为傲的水晶和玻璃工艺展品，捷克馆还向参观者展示了世界上速度最快的超轻型飞机、将用过的食用油转化为化妆品的生物降解专利技术，以及由纳米纤维制成的超轻服装等一系列高新技术产品。

3法国馆

法国馆展台主色调为白色，分为展商区、公共区、演讲区、品尝区与互动体验区。展台正中间的白色透明塔象征着巴黎铁塔。展商区分为四大主题：健康、可持续发展城市、美食美酒以及科技。在互动体验区，参观者可通过头戴式VR眼镜领略法国八个大区的风土人情。

4希腊馆

希腊馆以“希腊：共享的文化”为主题，展馆仿照古希腊神庙建造，分为三部分：旅游区、美食区和视频区，集中展示希腊的文化遗产和美食，希腊传统舞蹈表演也为参观者带来丰富的视听体验。

5印度馆

以“日新月异的印度：充满无限可能的国度”为主题，印度馆旨在大力宣传印度的巨大发展潜力，为观众呈现一个日新月异的国度。这里有悠久传统、丰富文化、特色美食和多彩艺术。

6意大利馆

意大利馆以商业和旅游景点为主要灵感来源，唤起人们对罗马圆形大剧场、比萨斜塔等著名历史遗迹的记忆。展区内还陈列着众多富有竞争力的意大利产品，包括机械仪器、汽车、农产品、家用电器、服装等。

7牙买加馆

牙买加馆的设计使用绿色和黄色组合，在色彩上呈现出如牙买加国旗一般的动感。馆内的茅草屋顶棚、咖啡馆吧台极具牙买加地方特色。展区内，参观者可以通过VR技术，身临其境地感受牙买加风情。

8约旦馆

约旦馆融合当代约旦及其历史，引导参观者游览佩特拉古城，并了解约旦在工业、能源、农业、旅游业、信息通信业和医疗旅游业等领域的发展。

9哈萨克斯坦馆

哈萨克斯坦馆整体基调庄严大气，充满现代感和国际感。展区内以哈萨克斯坦四家国企形象为背景，象征着哈萨克斯坦人民凝心聚力，共同致力于国家未来发展的美好愿景。

10马来西亚馆

马来西亚馆的设计充满现代气息，白、蓝、红三大主色调彰显马中两国友好关系拥有真诚坦率和团结奋进的深厚基础。展馆设计中的“两岛相连”，寓意丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路推动全球经济高质量发展。

11秘鲁馆

秘鲁馆总体设计充分吸取秘鲁传统建筑和纺织技艺的精华。展区中央矗立的一棵大树，演绎了秘鲁悠久的历史文化传统：镇子上所有居民聚在树下并互赠礼物。参观者能在展区内体验精美食品、特制佳酿以及其他优质产品。

12俄罗斯馆

俄罗斯馆多角度展示了俄罗斯的国家形象，将俄罗斯丰富的人文底蕴和先进的科技成就汇聚其中。在这里，参观者可以聆听俄罗斯音乐佳作，欣赏令人心旷神怡的自然风光，了解最先进的科学技术成果，体会斯拉夫民族的社会文化生活。

13泰国馆

泰国馆主题是“共享未来之门”，聚焦城市生活方式和高新科技。展台以黄色、红色、白色为主色调，运用共同上升的曲线造型，表现通向未来世界、共享新时代的重要创新平台。参观者可以在这里了解泰式创新农产品以及个人出行规划等特色商品与服务。

14乌兹别克斯坦馆

乌兹别克斯坦馆将历史文化古迹、民族特色图案和现代技术融为一体，展示这一古丝绸之路沿线文明千年来的变迁。展馆共分为12个单元，分别展示乌兹别克斯坦在旅游业、汽车制造业、轻工业、食品工业等领域的发展。

15赞比亚馆

赞比亚馆的设计大胆使用丰富的色彩，营造了火热、奔放的环境氛围。展区内摆放了许多赞比亚特色动物的雕塑，使整个展馆充满趣味。赞比亚馆还带来许多当地的特色产品，供参观者体验。

（本报记者赵成、王慧、王骁波、曲颂、韩晓明、白阳）

本版照片由本报记者赵成、王骁波、吕莉、韩春瑶，人民网记者翁奇羽，张娜娜（影像中国）摄

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《 人民日报 》（ 2019年11月07日 06 版）

(责编：马昌、岳弘彬)