风从东方来，万千气象新。

11月5日至6日，第二届虹桥国际经济论坛“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛在上海举行，来自100多个国家和地区的400余位智库界和媒体界人士出席。

智库和媒体是连通世界各国民心的纽带。11月6日，与会代表围绕“现代化的多元路径探索”“中国与经济全球化的历史进程”“经济增长与包容性发展”“开放合作、文明对话”“共商共建共享与全球治理”“扶贫减贫的中外比较与启示”“生态文明与可持续发展”等7个分议题，研讨70年中国发展理念和经验，以及推动构建人类命运共同体的丰富内涵。

“中国已经站在时代的前沿”

短短几十年里，中国走过了发达国家几百年走过的发展历程，充分体现出中国制度和国家治理体系具有显著优势。研讨会上，与会代表纷纷点赞中国70年发展取得的辉煌成就，并进一步探索中国能够取得成功的原因，希望共享发展治理经验。

克罗地亚前总统斯捷潘·梅西奇说：“中国是人类历史上取得减贫成就最大的国家。根据世界银行的数据，中国对全球减贫的贡献率超过了70%。”

塞尔维亚前总统托米斯拉夫·尼科利奇认为，中国在过去70年里取得的成就是创新和努力的结果，“中国已经站在时代的前沿，在新能源、人工智能等领域的创新发展速度惊人”。

泰国前副总理披尼·扎禄颂巴认为，中国的发展经验可以帮助其他国家更好地找到符合自身国情的发展道路。“中国发展起步基础薄弱，经历了众多挑战，最终取得经济社会发展的奇迹，这样的发展经验对全世界都非常重要。”

“‘绿水青山就是金山银山’，这句话充满哲理。”蒙古国科学院国际关系研究所首席研究员舒尔呼用中文说的这句话，引起与会者共鸣。舒尔呼是“现代化的多元路径探索”分议题的评论人，同场的下一个议题则是“生态文明与可持续发展”。他表示，气候变化、环境保护已经日益成为各国现代化进程中的巨大挑战。中国高度重视生态文明建设，对本国和世界的现代化发展产生了巨大影响。中国开展环境保护的经验值得蒙古国和其他发展中国家借鉴。

舒尔呼表示，进博会这一国际合作平台不仅促进商品贸易，还能推动思想与文化的交流。在经济全球化的背景下，人们的彼此交流交融更为密切。在进博会总体框架下开展智库媒体讨论，能有效推动不同国家和人民的交流、对话与理解。

美国彭博新闻社首席内容官马丁·申克认为，随着中国市场开放提速和日益融入全球市场，中国政策和数据的透明度也在显著提升，期待中国取得更大发展。

“在中国共产党领导下，中国实现了从百废待兴到繁荣富强的沧桑巨变，中国成就感染着每一个渴望发展的国家。”埃及艾因夏姆斯大学前校长阿卜杜勒瓦哈布·阿布利说。

“天下大同理念值得我们借鉴”

泰国前副总理、泰中文化经济协会会长颇钦·蓬拉军认为，推动构建人类命运共同体理念是中国为应对时代问题给出的中国方案。“中国坚持与各国和平共处，并且愿意与各国一道，为复杂的世界经济局势以及国际社会面临的其他挑战贡献力量。”

阿尔巴尼亚前总统雷杰普·迈达尼说：“在当前深刻复杂的国际形势面前，我们需要一种建立在合作共赢、互利合作、共同发展基础上的国际关系秩序。我们应当不断丰富推动构建人类命运共同体理念。”

“中国提出的推动构建人类命运共同体理念具有深远意义，为我们共同应对未来挑战指明了方向。我们必须加强开放合作，坚定支持多边主义，才能应对好世界面临的挑战。”文莱战略与政策研究中心副研究员卡丁尼·宾蒂·哈吉·阿卜杜勒·拉赫曼说。

西班牙共产党主席森特里亚说：“共建‘一带一路’倡议是各国加强合作共赢的平台。这一平台有助于吸引更多人参与，共同维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际秩序，坚持多边贸易体制的核心价值和基本原则，共建人类命运共同体。”

柬埔寨皇家科学院秘书长杨鹏认为：“构建人类命运共同体理念继承和弘扬了联合国宪章的宗旨和原则。人类只有一个地球，所有的国家应该和平共处，荣辱与共，你中有我，我中有你。中华文明的天下大同理念值得我们借鉴。”

“让更多国家和人民共享经济全球化的好处”

“加强开放合作、文明对话，有助于缩小南北发展差距，让更多国家和人民共享经济全球化的好处。”智利拉丁美洲社会科学院秘书处高级研究员埃斯特班·桑切斯认为，以进博会、共建“一带一路”倡议为重要内容的中国方案为世界经济开出“药方”。他指出，历史与现实已经证明，没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战。只有各国齐心协力、相互尊重、平等协商，促进贸易和投资自由化便利化，才能共赢。

肯尼亚非洲政策研究所主席、首席执行官彼得·卡戈万加表示，“非洲的现代化进程需要多领域协调发展，中国是真心诚意支持非洲发展的好伙伴。非中应当在全球治理方面进一步加强合作，推动国际秩序朝更公正合理方向发展。”

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所所长、院士沃托洛夫斯基·根里霍维奇认为，发展中国家和新兴市场国家的整体性崛起为跨国贸易和投资带来新机遇，已成为推动经济全球化的重要力量，这也将推动全球治理体系加速变革。

图片说明：

图①：外国观众在中国馆参观未来电气化飞机虚拟集成平台。

人民网记者 翁奇羽摄

图②：在太平洋岛国瓦努阿图展台，工作人员正在展示瓦努阿图特色产品。

本报记者 陈尚文摄

图③：国家展喀麦隆馆内，工作人员在与中国采购商交流洽谈。

本报记者 王骁波摄

图④：第二届虹桥国际经济论坛“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛开幕式暨全体会议现场。

本报记者 暨佩娟摄

图⑤：进博会主场馆外景。

人民网记者 赵 铎摄

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)