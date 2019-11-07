亚投行和共建“一带一路”倡议是中国为世界提供的重要公共产品，坚持改革开放也是一种公共产品。中国创造性地解决了发展中的问题，实施了世界上最有影响也最成功的经济战略。中国善于学习，深知其国情具有独特性，所以并不盲目照搬或移植他国模式。这种发展经验，对发展中国家应对挑战很有参考价值。

——伦敦政治经济学院亚洲研究中心高级客座研究员马丁·雅克

中国领导人的宏大愿景和中国人民的勤奋努力是中国取得惊人成就的基石。中国重视推进国家治理体系和治理能力现代化、发展市场经济，以及在全球贸易体系内与其他伙伴的积极合作。我们希望能够建立更多平台，深化合作和咨询机制，共商发展问题，提高经济社会发展水平。

——拉丁美洲和加勒比经济体系常任秘书长哈维尔·曼努埃尔·鲍林维奇·维拉德

中国在改革开放过程中，不断吸取经验教训，不断理解每个阶段的主要矛盾，并且做出重要的战略决策，用科学的方法实现了可持续发展。每个国家都会面临不同挑战和问题，我们要在实践中总结经验，认清现实，理解挑战和问题，与不同国家合作，从自己文化中去寻找驱动现代化的发展道路。每个人都做出自己应有的贡献，人类就能实现可持续发展和美好生活。

——尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥克丘库·奥努奈居

中国的成功体现了全球化的成功。中国在坚持并推动全球体系的开放性和包容性方面扮演了重要角色。我们需要维护多边主义，维护竞争环境，如共建“一带一路”倡议，只要通过加强合作、对话，就会对各方都有好处。中国不仅一直帮助其他国家发展，而且没有附加任何苛刻条件，这是一条非常重要的指导原则。

——乌拉圭经济和社会现实研究中心执行主任吉列尔莫·何塞·托洛萨·席尔瓦

构建人类命运共同体的提法是最全面的，同样也是最深刻的视角、最深刻的愿景。它超越了纯经济视角，不仅涵盖社会问题、生态问题，也包括文化、道德等方面内容。

——乌克兰国家科学院拉祖姆科夫中心高级研究员沃罗迪米尔·西登科

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 07 版）

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