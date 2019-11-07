人民网>>财经

第二届虹桥国际经济论坛“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛发布上海共识

2019年11月07日05:11  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社上海11月6日电 （记者朱超、王琳琳）第二届虹桥国际经济论坛“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛成果发布会6日在上海举行。 

　　国务院新闻办公室副主任郭卫民宣读了论坛上海共识。共识表示，70年来，中国人民用汗水和智慧创造了美好生活，将一个曾经封闭落后的国家建设成为全球第二大经济体，取得了全方位发展进步。中国的发展实践证明，广大发展中国家可以依据自身的历史文化和现实国情，探索多样化的现代化道路。长期以来，中国与世界保持着良性互动。中国提出共建“一带一路”倡议，为增强各国联动发展提供了新平台；中国提出共建人类命运共同体理念，对于凝聚各方携手应对全球性挑战、谋划人类可持续发展作出了重要贡献。 

　　共识呼吁，各国智库和媒体以本次论坛为契机，拓展交流平台，构建合作机制，围绕关乎人类命运的发展和治理议题，开展更广泛、更深入的对话研讨，为推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。 

　　中国社会科学院副院长蔡昉宣读了20家中外智库借助本次论坛发起的《关于打造亚洲智库交流合作网络的行动计划》。行动计划倡导以开放、平等、务实、共赢的精神，展开亚洲智库区域合作和亚洲问题研究。 

　　克罗地亚前总统梅西奇表示，中国是人类历史上减贫成就最突出的国家，对全球贡献巨大。从业已取得的成绩、对发展的热情和改革的决心看，中国有能力推动世界秩序向多极化、人类向着共同繁荣的未来迈进。

　　捷克前总理帕鲁贝克表示，中国的成功是全方位的成功，不仅限于经济领域，也包括创新科技、医疗等方面。最近几年，中国进一步放开对外商投资的限制，实施一系列扩大开放的举措，让全球共享中国市场的巨大潜力和增长机遇，中国提出的“一带一路”倡议更为经济全球化发展作出了卓越贡献。 

　　发布会上还举行了“亚洲智库交流合作网络计划”发起单位签约仪式，以及《人类命运共同体构建之路》《国际减贫与人类命运共同体》等新书揭幕式。 

　　“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛由国务院新闻办主办，中国社会科学院承办，新华社研究院、中国社会科学院国家全球战略智库、上海市人民政府新闻办公室协办，旨在为世界各国智库和媒体搭建重要的交流合作平台。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月07日 07 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved