第二届虹桥国际经济论坛“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛发布上海共识

据新华社上海11月6日电 （记者朱超、王琳琳）第二届虹桥国际经济论坛“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛成果发布会6日在上海举行。

国务院新闻办公室副主任郭卫民宣读了论坛上海共识。共识表示，70年来，中国人民用汗水和智慧创造了美好生活，将一个曾经封闭落后的国家建设成为全球第二大经济体，取得了全方位发展进步。中国的发展实践证明，广大发展中国家可以依据自身的历史文化和现实国情，探索多样化的现代化道路。长期以来，中国与世界保持着良性互动。中国提出共建“一带一路”倡议，为增强各国联动发展提供了新平台；中国提出共建人类命运共同体理念，对于凝聚各方携手应对全球性挑战、谋划人类可持续发展作出了重要贡献。

共识呼吁，各国智库和媒体以本次论坛为契机，拓展交流平台，构建合作机制，围绕关乎人类命运的发展和治理议题，开展更广泛、更深入的对话研讨，为推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

中国社会科学院副院长蔡昉宣读了20家中外智库借助本次论坛发起的《关于打造亚洲智库交流合作网络的行动计划》。行动计划倡导以开放、平等、务实、共赢的精神，展开亚洲智库区域合作和亚洲问题研究。

克罗地亚前总统梅西奇表示，中国是人类历史上减贫成就最突出的国家，对全球贡献巨大。从业已取得的成绩、对发展的热情和改革的决心看，中国有能力推动世界秩序向多极化、人类向着共同繁荣的未来迈进。

捷克前总理帕鲁贝克表示，中国的成功是全方位的成功，不仅限于经济领域，也包括创新科技、医疗等方面。最近几年，中国进一步放开对外商投资的限制，实施一系列扩大开放的举措，让全球共享中国市场的巨大潜力和增长机遇，中国提出的“一带一路”倡议更为经济全球化发展作出了卓越贡献。

发布会上还举行了“亚洲智库交流合作网络计划”发起单位签约仪式，以及《人类命运共同体构建之路》《国际减贫与人类命运共同体》等新书揭幕式。

“70年中国发展与人类命运共同体”分论坛由国务院新闻办主办，中国社会科学院承办，新华社研究院、中国社会科学院国家全球战略智库、上海市人民政府新闻办公室协办，旨在为世界各国智库和媒体搭建重要的交流合作平台。

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 07 版）

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