体验黑科技 感受创新力

神奇的技术——

汽车能开也能飞

本报记者 王 珂

在第二届进博会汽车馆，斯洛伐克Klein Vision公司打造的KLEIN Aircar围满了观众。这款汽车的车身侧面有Aircar的字样，宣告自己兼具汽车和飞机的双重功能，能够在短时间内从汽车模式“展翼”成为飞行模式。

从外观上看，“会飞的汽车”和传统“汽车”的概念不太一样，更像一个“带有四个车轮的飞行器”。它采用流线型的设计，以获得更好的飞行性能，同时新车配备了宽大的机翼和尾翼。据介绍，车的机翼在切换到地面驾驶状态时可以收起，而在地面和飞行两种驾驶模式下切换也只需要120秒。

为地面驾驶考虑，这款车还配备了头灯，同时其轮圈也采用了碳纤维材质，以减轻重量。Aircar的飞行高度能达到3000米，飞行速度达到每小时250公里。

实用的技术——

涂料可防乱涂鸦

本报记者 郁静娴

家里的墙面被孩子的涂鸦搞得面目全非，贴在大街小巷的小广告成了难以清除的牛皮癣……在此次进博会品质生活展区，德国瓦克化学集团带来的防涂鸦抗粘贴涂料提供了解决方案。

工作人员介绍，这款涂料用有机硅树脂配制，施工简单、无需重涂，并创新性地赋予了墙壁神奇的魔力。它能够在涂料基底上生成永久防范型有机硅涂层，不管是油性笔、水性笔还是喷漆，只要一张普通纸巾轻轻一擦，便不留一点痕迹，不会因为清除涂鸦而对基底造成损伤，特别适合家长用在儿童房的手绘墙上，让孩子的创意自由生长。

同时，这款涂料还有抗粘贴的功能，可以轻松去除小广告，在室内外公共建筑的墙面上刷上一层这样的涂料，“轻轻一撕了无痕”，是市容维护的好帮手。

酷炫的技术——

无人机能派快递

本报记者 韩 鑫

今天，无人车送快递已不足为奇，但你见过无人机派快递的场景吗？

在服务贸易展区，DHL快递展台中央停放着的一架无人机引来观众围观——别看它身形小巧，却能携带重达5公斤的快递包裹，一路持续飞行约8公里，俨然是一名长着翅膀的“快递员”！

DHL快递公司市场部负责人顾珊珊告诉记者，今年5月，国内首条航线正式在广东省东莞市开通。有了无人机，自然要有对应的“停机坪”，自主研发的配套智能柜变身成为这架无人机的起落地，通过利用定制无人机和自主研发的智能柜之间的自动协作和无缝接驳，解决了城市末端“最后一公里”的配送需求。

用上无人机后，快递配送将大大提升效率，单程派送时间将从40分钟缩短至8分钟，高频灵活的方式，刷新了观众对智能快递的认知，“快递都会飞了，无人闪送已不再是梦！”

有烟火气的技术——

马桶也能测血压

本报记者 周小苑

当你感到孤单，他会静静陪伴；当你累了，他帮你提包；当你行动不便，他变身电动车。他是谁？他叫FuRo，是一款可搭乘型智能机器人。这款松下电器的最新研究成果一亮相，就凭借其稳健的动作和灵活可变的“身姿”，吸引了不少参观者的目光。

其实，FuRo只是松下电器展出的“未来理想家”的一部分。在松下打造的“未来理想家”中，坐在马桶上，血压和心率等数据就可以显示在马桶前面的柜子上；站在洗漱台前，能看到镜子中显示着自己的睡眠和健康情况，以及提醒自己适合当天的健身活动及饮食搭配。该展区招展负责人表示，这里展出的都是“具有烟火气的高新科技产品、富有科技感的美好生活用品”。

这款智能马桶在外观上多了两个扶手，而这两个扶手就是这款马桶有别于普通马桶的关键所在。其中，左侧的扶手配备尿检等设备，除了尿常规外，还能完成血氧、心率等检测；右侧的扶手搭载感应电极，能获取人体脂肪率等六大体脂数据。整个检测过程在4—5秒内就可完成。

聪明的技术——

机器人会垃圾分类

本报记者 许 晴

矿泉水瓶投入可回收垃圾桶、剩面包投入湿垃圾桶、一次性杯子投入干垃圾桶、废药品投入有害垃圾桶……在第二届进博会装备展区ABB展台，人工智能垃圾分类工作站正在忙碌工作。机器人两条灵活的机械臂左右开弓，把源源不断的垃圾投入相应垃圾桶。辨、拣、伸、放、收，不到3秒时间就完成了一件垃圾的分类回收，成功分拣率接近100%。

工作站一头，上料机器人负责倾倒混合垃圾；工作站中部是一套拍照识别系统，负责识别垃圾类别；另一头，双臂协作机器人负责垃圾分拣。认得出、拣得快、扔得准，这个工作站为什么能做到“手”“脑”协调？

“自动识别并准确分拣垃圾，背后是深度学习、云计算、机器人自动化等前沿技术的综合运用和软硬件的协同配合。”ABB中国首席技术官刘前进介绍，“人工智能垃圾分类工作站还具备自我学习能力，可以把运行数据和设备信息实时上传至云端，进一步分析优化，应对未来更加复杂的情况，保证了垃圾分类的准确度，既环保，又省心。”

暖心的技术——

注射针头最细最短

本报记者 邱超奕

一款世界上最细、最短的胰岛素注射针头，成了第二届进博会医疗器械及医药保健展区的“大明星”。人们里三层、外三层，围着玻璃柜里这几颗小小的针头。“这款来自日本的新产品，是首次在中国展出，对它感兴趣的观众非常多，很多糖尿病患者、合作商和医院都专程赶来看。”泰尔茂医疗产品有限公司血糖产品经理刘钢说。

这款名为纳诺斯的针头，针端直径仅0.18毫米，长度仅3毫米，在放大镜下看，呈现出独特的非对称性尖刃设计，使用者在刺入皮肤时几乎没有痛感。

“疼痛，对长期需要频繁注射的广大糖尿病患者来说，是不可忽视的问题。这款针头极致的细度和设计，可以有效降低痛感，而更短的长度，能让胰岛素注射至皮下脂肪层，并使药物均匀吸收，减少低血糖风险。”刘钢介绍，新款针头已经在中国的网店和医院上市。

体验

精准识别，精准改善——

智能护肤，真脸也能“PS”

本报记者 郁静娴

在进博会品质生活展区的宝洁展位上，一款名为OPTE AI 素颜仪的黑科技产品引来众多女士争相排队体验。

记者拿起这款外形有点像刮胡刀的产品，启动后前端亮起蓝光，手持仪器在脸上来回轻扫。3分钟之后，粉底涂抹完毕，记者果真感觉“气质好了不少”；随后，轻轻用卸妆棉擦拭，被覆盖住的雀斑顿时“露出真容”。

尽管使用场景颇为日常，内含的技术可不简单，一共拥有40余项专利。“主要归功于三大精准‘黑科技’，即精准识别、精准定位、精准改善。”研制出这一产品的科学家托马斯介绍。

为什么小小的美容仪会备受追捧？因为它不仅蕴含有趣的黑科技，而且深深抓住了相当一部分消费群体的心理。原来，仪器上的喷头直径比普通头发丝还要细1/3，以纳升（nL）为单位精准喷涂，减少斑点与周围皮肤的色差，实现“悄悄变美”。许多观众直呼这是“真脸PS”——既真实又漂亮。

“尖端技术融入日常产品和服务，能够改善生活。我们正在把用户的需要和更多可能结合起来，努力孵化更多优质的创新产品。” 宝洁大中华区吉列博朗及创新投资总裁何亚彬说。

一秒读取，三秒支付——

“秒读”收银，自动扫描算总价

本报记者 韩 鑫

一秒读取，三秒支付。这样的“闪速”收银正在进博会中上演。

走进服务贸易展区迪卡侬展台，一台不甚打眼的黑色收银机引得观众频频驻足拍照。记者在展区随意挑选了几件商品一股脑放入收银台的黑箱内，一抬头的工夫，电子显示屏上立刻浮现出一列清单，名称、单价和总价等信息一览无余，紧接着便是扫码支付。从投放、识别再到完成支付，全部过程只用了不到10秒！

“秒读”收银，奥妙在哪里？

迪卡侬公司媒体总监朱轶玲揭开谜底：黑箱能快速而准确地读取产品信息，秘诀就在于附着在箱体上的信号面板，由它们从四周发出射频，织成一张密密的信号网，从而能够360度全方位覆盖产品，确保快速识别。所有商品的标签并非普通二维码，而是都被嵌入了一枚小小的芯片。

“它相当于人的身份证，不仅刻画了产品的名称、价格等基本数据，还记录了包括生产批次、原料成分、生产厂商等产品的全部信息。”工作人员指着一旁的机器人说，通过产品溯源，可以有效提升产品维护和退换的准确性，还能为商家的产品管理提供便利。

“有了电子身份证，盘点机器人清点庞杂产品不成问题。”朱轶玲说。

图片说明：

图①：11月6日，装备展区，观众在参观上海沪工展台的焊接机器人。

本报记者 韩春瑶摄

图②：全球最短、最细的胰岛素注射针头现身进博会。

人民网记者 翁奇羽摄

图③：宝洁公司一款素颜仪的发明者在展台现场为观众试用产品。

本报记者 郁静娴摄

图④：ABB展台的垃圾分类机器人正在分拣垃圾。

本报记者 许 晴摄

图⑤：国家会展中心（上海）南广场。

新华社记者 陈建力摄

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 08 版）

(责编：马昌、岳弘彬)