用创新共创共享未来（进博会服务美好生活）

第二届中国国际进口博览会会场外观。

翁奇羽摄（人民视觉）

此次参展第二届进博会，科技创新依旧是三星最鲜亮的底色。展区从去年的消费电子和家电馆，到今年的科技生活馆，携“科技改变生活、创造美好未来”理念而来的三星，进一步拉近了科技与生活的距离。

将顶尖科技产品集中呈现，展现了三星作为全球领军科技企业的创新实力，表达了三星以科技服务中国，“做中国人民喜爱的企业，贡献于中国社会的企业”的愿景。

“深耕研发不辍”

科技创新是三星在中国一以贯之的态度。近年来，除了加大科技研发力度，三星在华投资尖端科技产业的力度也在逐年增加。截至2018年底，在华累计投资达349亿美元，其中一半以上投资于高科技领域。

高科技领域投入，产出的就是“过得硬”“叫得响”的产品。

602平方米，即时通信、显示产品、家庭物联网、半导体等7个展区，科技感生活气兼具……三星在进博会的这片展区，综合呈现着其在全产业链上的前沿科技和最新产品，这是三星敢讲“科技改变生活、创造美好未来”的底气。

本届进博会，三星送展了多款半导体芯片，力求将“芯”比新。Exynos 990 是三星最新发布的移动处理器，使用最先进的7纳米极紫外光刻技术，手机性能提升更快，新机型研发也显著加速。它与5G通信模块高度集成于一颗芯片上，功耗以及PCB面积都大大降低。

展区还展出了今年8月推出的手机图像传感器，首次打破手机图像传感器亿级像素的壁垒，是目前手机图像传感器业内的最高像素。

快速创新迭代产品，靠的是“深耕研发不辍”。

——2012年起，三星在西安累计投资100亿美元引入了高端存储芯片项目，并陆续完成封装、测试等环节，标志着三星在西安高新区形成半导体全业态生产格局，带动上百家配套企业入驻。

——2018年3月，三星（中国）半导体存储芯片二期项目在西安正式开工，一条更高集成度的闪存芯片生产线将在此建设。

本届进博会也是三星西安半导体工厂生产的多种存储芯片产品的集中秀场，全方位呈现了三星在半导体产业链上的顶尖科技优势。

“连接一切智能设备”

参与中国发展，服务百姓生活。

如果说前沿部件产品作为支撑企业科技创新成就的硬件略显遥远，那具体可感的日用电子产品就是直接带来生活变化的身边之物了。

作为昔日进入中国市场的明星产品，三星手机依然是观展消费者的“心头好”，其所在的移动展区也是人气最旺的地方之一。“提起三星，最先想到的还是手机！”观展者邱先生拿出了自己的三星手机。

吸粉力，靠的是不惜力。

折叠时，是一部拥有纤细外形的手机，可轻松放入提包或口袋，也可舒适握持在手中；打开后，又变成一部平板电脑。作为全球首个量产发售折叠屏手机的科技企业，本届进博会三星推出了Galaxy Fold可折叠屏手机。

可折叠屏手机拥有7.3英寸显示屏，也是三星有史以来最大尺寸的手机显示屏。

进博会上，手机的关键词除了折叠还有5G。作为三星在中国上市的第一款5G手机，Galaxy Note10+ 5G吸粉不少。“这款手机和5G网络传输，在线播放8K超高清视频，试玩云游戏，体验5G极低延时带来的流畅感。”展台上，体验者大呼过瘾。

凭借强大的技术研发能力及大量5G核心标准专利储备，三星已成为全球重要的5G标准工作推动者。

产品是吸睛的珍珠，串起珠子的无疑是产业链。

近年来，三星已完成5G产业链布局，拥有从芯片组、网络核心、无线解决方案到用户设备的端到端5G解决方案。

三星在显示器、智能家电等领域同样出新出彩。

——146英寸大屏电视让人身临其境。

——主打“去电视化”理念、融为一体的显示器，超越了简单的家用电器范畴，能够与周围环境和谐融合，成为室内装饰的一部分。

“连接一切智能设备”是三星物联网解决方案的核心愿景。通过开放式的物联网平台，不仅能够接入三星所有家电、可穿戴设备、智能音箱等物联网设备，还将通过联合定制、云对云等多种方式接入更多的第三方设备。

走进三星智家展区，一款三星睿慕·净速干衣机，成为三星展区的又一热点。在AI技术支持下，三星物联网平台中的设备不仅具备思考能力，还会更懂用户所需。它可以根据日常收集的用户使用数据加以分析，智能推荐适合用户的使用程序，且烘干速度和效果俱佳。“如同聘请了一位人工智能管家。”邱先生说。

“带最新最好的首发”

“带最新最好的首发。”三星将进博会视为展示、回馈、汇报的重要平台。

“举办进博会是中国推进新一轮高水平对外开放的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。”中国三星总裁黄得圭表示，“参与中国，服务中国，就要和中国发展同频。”

自1992年进入中国，中国三星积极推进产业、教育、健康、体育等领域的扶贫工作以及青少年科普创新教育等公益活动，并始终把对人才与技术创新的重视深深融入与中国同频发展的脉络之中。

从2000年在北京和南京设立两家研发中心起，三星在华已设立7家研发中心，拥有5000多名研发人员，研究领域涵盖通信系统、半导体等多个门类，在持续为中国消费者和中国企业提供优质产品及服务的同时，也为企业的科技创新提供了核心原动力。

以科技创新服务百姓美好生活期待，产品在展会上高光呈现，“功夫”却在台下。

近年来，三星将在华业务领域从最早期的电子完成品组装扩展到核心零部件的生产，引入重工、服务等产业，谋求高端化、多元化的发展。

在投资方面，三星主动淘汰落后产能，从劳动密集型的简单加工业转向资本密集型、尖端技术装备产业。消费类电子产品业务实现了从设计、研发、采购、生产到销售、售后服务的完整的本地化产业链体系。经营方向上，紧跟中国扩大内需的政策，逐步完成从出口生产基地到内需市场的目标定位。

“中国在创新潮流中进入经济高质量发展新阶段，这又为三星带来了宝贵的创新发展机遇。”黄得圭说，“一如既往服务中国，发展自身，两者一脉相承，密不可分。”

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 14 版）

(责编：马昌、岳弘彬)