当心个人征信被盗用（以案说法）

【案情】2018年4月，付某通过某网络交友软件认识一男子田某。田某称自己因为征信有问题无法通过分期付款的方式购买手机，想用付某的征信为其购买，并声称自己有熟人，可在贷款机构后台直接删除付某的分期贷款记录，无需付某偿还任何贷款。

取得付某信任后，田某将付某带至手机店内，用付某的身份证和征信，通过网贷公司贷款7000余元购买一部手机。后手机一直由田某使用，但其迟迟不履行删除贷款记录的承诺。付某发觉受骗后，让田某按照当日贷款协议的约定分期偿还贷款，但田某一直不还，并随后失联。经查，除了付某以外，田某还通过网络聊天软件认识了时某、王某，并以同样的方式骗取该二人使用征信为其购置手机，后均未偿还贷款。

【说法】本案中田某以非法占有为目的，在不具备清除贷款记录能力的情况下，先后欺骗三名被害人为其分期购买三部手机，后均自行使用，在三名被害人多次催还贷款的情况下，并未对被害人的贷款进行偿还，且最后藏匿行踪，拒不偿还相关款项，造成三名被害人损失共计2万余元，达到数额较大标准。最终，田某因涉嫌诈骗罪被检察机关依法提起公诉，经法院审理后，判决田某构成诈骗罪，判处有期徒刑1年、并处罚金2万元。

检察官提醒，个人征信记录被形象地称为信用社会的“个人经济身份证”，在办理信用卡、贷款购房购车甚至是租房、求职都可能会被查询个人征信记录是否清晰、可靠。一旦个人征信记录出了问题，将对日常生活造成各种不良影响。因此，保护好个人隐私信息、保管好身份证等涉及个人信用的物品以及养成合理消费、按期还款的习惯，从而拥有良好的个人征信记录，对每一个生活在信用社会的人都尤为重要。

（本报记者 倪 弋整理）

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 19 版）

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