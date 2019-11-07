人民网>>财经

当心个人征信被盗用（以案说法）

2019年11月07日09:02  来源：人民网－人民日报
 

【案情】2018年4月，付某通过某网络交友软件认识一男子田某。田某称自己因为征信有问题无法通过分期付款的方式购买手机，想用付某的征信为其购买，并声称自己有熟人，可在贷款机构后台直接删除付某的分期贷款记录，无需付某偿还任何贷款。

取得付某信任后，田某将付某带至手机店内，用付某的身份证和征信，通过网贷公司贷款7000余元购买一部手机。后手机一直由田某使用，但其迟迟不履行删除贷款记录的承诺。付某发觉受骗后，让田某按照当日贷款协议的约定分期偿还贷款，但田某一直不还，并随后失联。经查，除了付某以外，田某还通过网络聊天软件认识了时某、王某，并以同样的方式骗取该二人使用征信为其购置手机，后均未偿还贷款。

【说法】本案中田某以非法占有为目的，在不具备清除贷款记录能力的情况下，先后欺骗三名被害人为其分期购买三部手机，后均自行使用，在三名被害人多次催还贷款的情况下，并未对被害人的贷款进行偿还，且最后藏匿行踪，拒不偿还相关款项，造成三名被害人损失共计2万余元，达到数额较大标准。最终，田某因涉嫌诈骗罪被检察机关依法提起公诉，经法院审理后，判决田某构成诈骗罪，判处有期徒刑1年、并处罚金2万元。

检察官提醒，个人征信记录被形象地称为信用社会的“个人经济身份证”，在办理信用卡、贷款购房购车甚至是租房、求职都可能会被查询个人征信记录是否清晰、可靠。一旦个人征信记录出了问题，将对日常生活造成各种不良影响。因此，保护好个人隐私信息、保管好身份证等涉及个人信用的物品以及养成合理消费、按期还款的习惯，从而拥有良好的个人征信记录，对每一个生活在信用社会的人都尤为重要。

（本报记者  倪  弋整理）

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 19 版）

(责编：罗知之、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved