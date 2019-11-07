120帧电影为何成为话题（热点聚焦）

李安导演的电影《双子杀手》，让120帧又成了热门话题。

继2016年推出首部120帧电影《比利·林恩的中场战事》，李安在自己设定的坐标上，又往前跨了一步。《双子杀手》是一部科幻题材的动作片，依然延续120帧+4K+3D的技术组合，并且为适应120帧的要求，首次用CG特效+动作捕捉打造了人类主角。简单说，《双子杀手》技术升级了，投入更大了。随之带来的讨论也更热烈了，最大分歧在于120帧：这样的技术革新是否必需？

我们知道，当前电影的通用格式是24帧/秒，这一标准从有声电影时代沿用至今。随着大片时代的到来，24帧显出不足，快速移动的画面容易出现拖尾、虚影、模糊等问题，在3D条件下则更为明显。高帧率拍摄让画面更清晰稳定，细节也更丰富连贯。近些年，一些导演开始尝试用高帧率拍摄电影，李安则首次尝试120帧，让每秒银幕更新120张画面。

120帧+4K+3D是什么体验？观看《双子杀手》如同置身巨屏高清电视前。观众眼中的世界清晰了数倍，感观变得极其敏锐，大量过去不被留意的细节冲击视觉，每个画面都蕴含巨大的信息量。高度清晰感带来了高度真实感：高速行驶的摩托车剪裁风的形状，子弹运行的轨迹被捕捉得清清楚楚，观众如同站在街角目击银幕上的一切，光线、灰尘、枪火、影子、水波、飞虫，触手可及。

100多年来，电影一直被视为造梦的艺术。某种程度上，模糊为电影带来特有的韵味，电影的魅力常在于与真实的似与不似之间。120帧改变了传统的观影感受，也因此被批评者认为像电视不像电影，失掉了电影感。

所以，到底是科技解放了艺术，还是消解了艺术？120帧的争议在于科技与艺术这对矛盾关系。

电影从诞生起就与科技密不可分。从最早的无声电影到上世纪20年代的有声电影，再到30年代的电影有了色彩，50年代出现宽银幕，七八十年代的立体环绕声，以及本世纪的《阿凡达》掀起3D电影技术新浪潮……电影的发展离不开科技的推动，新技术让电影释放新魅力，也带来新的电影美学。当然，任何新生事物总有一个被接受的过程。

120帧的革新还与数字时代带来的焦虑有关。很多人认为，在这个被大屏小屏占领的全媒体时代，传统电影、传统电影院的生存正在遭遇挑战。论视觉效果，智能电视已经可以达到4K、8K，家庭影院让人们不出家门就能享受大片的视听感受；论沉浸感、参与感，电子游戏比电影拥有更天然的优势。今天，电影如何巩固自己的观众群，满足不断升级的观赏需求？这是电影业求解的命题。

在追逐技术革新的同时，我们不能忘记，电影不仅是一种观赏体验，也是一种叙事艺术。因为对于普通观众而言，好看依然是他们走进影院最重要的理由。在一个贫乏的故事面前，高新技术只会沦为炫技，不可能长久地挽留观众。这一点，中外电影都有过教训。

电影也许需要一场自我革命。这场革命，需要电影人、市场、观众、评论家一同完成。24帧经过100多年的完善，一代又一代人的探索创造，一部又一部作品的观众反馈，才塑造了众多经典。120帧只是一个开始。它不仅是技术的突破，更需要故事的创新、人才的培养、观念的革新。

《 人民日报 》（ 2019年11月07日 20 版）

(责编：罗知之、杨曦)