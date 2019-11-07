中国太保携三井住友海上举行第十届高层战略峰会

人民网上海11月7日电 （记者刘洁妍）中国太保与三井住友海上第十届高层战略峰会6日上午在国家会展中心（上海）举行。双方就新能源车、护理等保险议题进行深入探讨。同时，双方重点展示了服务“一带一路”新产品和新技术的合作成果。

今年是中国太保与三井住友海上战略合作的第15个年头，高层战略峰会已连续举办十届。本届战略峰会在第二届中国国际进口博览会的国家会展中心举办，展示出双方战略合作的诚意及决心。

在中国经济蓬勃发展的背景下，双方的合作不断向纵深发展，创新项目不断落地，合作内容从直保到再保，从国内市场到国际市场，从应对自然灾害和意外事故的传统保险到新兴领域的全面风险管理，合作成果为双方的长远发展及长久合作注入了新的动力和活力。

会议现场展示了“一带一路”配套服务海外业务合作项目、“中欧班列”风险查勘产品、“海外无忧”保险产品，探讨了产品创新对车险合作的引领作用。其中，“中欧班列”物流风险查勘产品成为推介重点。其为客户出险提供全方位的理赔服务以及全面的风险管理，降低风险的发生。该产品能为双方前期境内外风勘站点进行“精准画像”，形成“风险提示”，明确出险应对攻略，并提供增值服务，让客户因时因地选择有效通道进行货物运输。

值得一提的是，今年中国太保在“专享赔”应用程序平台中专门增加了“进博专题”通道，为参展进博会的个人客户、法人客户及代理机构提供专业的保险支持。

中国太保表示，中国车险市场同质化竞争日益激烈，通过市场细分和新技术应用，开展产品和服务创新，对满足目标市场需求、培育市场竞争优势具有十分积极的作用。同时,全球新能源车市场潜力巨大，双方在动力电池保险基础研究、配套产品服务开发、市场营销企划等领域的紧密合作让未来充满希望。

未来，中国太保将与三井住友海上将充分发挥战略峰会平台优势，进一步在资产管理、金融科技、全球化布局等集团层面展开广泛合作，持续深化战略合作模式和稳固的互惠合作机制。

(责编：车柯蒙、付长超)