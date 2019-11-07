数字工程认证服务拓展数字经济全球化发展新空间

人民网上海11月7日电 （邢郑） 中国高度重视发展数字经济，在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念指引下，中国正积极推进数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合，推动经济高质量发展。

数字工程认证服务贸易大会作为第二届中国国际进口博览会配套活动，于11月7日上午在上海国家会展中心召开。据悉，本次大会的主题是“服务工程认证新时代，共享数字经济新未来”。

国家市场监管总局认可与检验检测监督管理司副司长董乐群在活动中表示，在工程建设领域，数字化正在深刻地影响行业变革。包括建筑信息模型（BIM），地理信息系统（GIS）、区块链、物联网（IoT）、大数据、云计算、移动互联网、人工智能在内的多项前沿技术在工程建设和资产管理领域广泛应用，如上海中心、中国尊等项目在国内外获得广泛关注和一致好评。显然，数字工程已经成为中国数字经济的重要组成部分。

值得注意的是，认证认可检验检测对于规范数字工程发展，推动数字工程建设发挥着重要作用。

据介绍，数字工程认证是对数字工程提供者的服务水平和成果是否达到相关标准要求的第三方认证, 通过标准、认证、检验检测等手段，以达到客观评价数字工程服务及交付水平，提升工程各相关方协作效率，提高工程质量的目的。

数字工程认证与检测将面向数字国土、数字城市、数字建筑、数字设施、智慧社会等广泛领域。建立覆盖面向企业组织、工程项目、软硬件信息环境等多个维度的认证体系，填补数字化工程认证与检测领域的空白。

同时，数字工程在数字经济全球化中扮演了重要角色。“通过数字化，使全球工程产品和服务的供给、采购、消费更加通畅和高效，也是新时代国际贸易合作的形态之一。”国家市场监管总局认证认可技术研究中心主任刘宗德认为，在这个过程中，一方面数字工程认证本身作为服务贸易的一种形态，参与全球市场。另一方面，数字工程认证还为其他产业的全球化发展提供权威、可靠的信任和保障机制，进一步助力了贸易繁荣。

此外，此次大会上由数字工程相关领域的企事业单位、行业组织、高等院校、科研机构和专家学者还共同发起成立了数字工程认证联盟及检测中心。联盟将坚持开放、创新、合作、共赢的原则，服务“数字中国、智慧社会”建设，着力于工程质量提升，营造行业创新环境，促进国际交流合作，推动传统建造业和现代服务业创新融合发展，助力数字经济高质量发展。

(责编：车柯蒙、付长超)