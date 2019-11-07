保障食品安全不是“独角戏” 国际共治共享“舌尖安全”

人民网上海11月7日电 （邢郑） 食品安全已成为世界性话题，是各国共同面临的挑战。作为第二届中国国际进口博览会重要配套活动之一，在11月6日举办的第十二届“一带一路”生态农业与食品安全论坛上，与会嘉宾一致认为，保障食品安全不再是一个国家或地区的“独角戏”，只有加强国际合作，构建食品安全国际共治格局，才能让全球消费者共享“舌尖上的安全”。

“随着经济全球化的深入发展，世界贸易的日益活跃，食品安全问题越来越呈现出国际化、全球化发展趋势，防范食品安全风险迫切需要世界各国密切协作、加强合作。”国家市场监管总局副局长甘霖认为，食品安全治理，本质是风险管理、根本是提升能力、关键是共治共享。“从农田到餐桌的食品安全链条，既是产品链，也是风险链，更是责任链。我们要围绕食品安全治理体系和治理能力现代化，全面夯实食品安全法制、标准、技术等基础建设，持续推动食品产业高质量发展，加强食品品牌建设，促进食品企业‘走出去’”。

圣马力诺共和国前执政官吉安·弗朗哥·泰伦齐亦有同感。“食品安全首先要保证原材料安全、农产品安全。随着人口增长和气候变化，农业和畜牧业在应对全球化进程中正经历着巨大变化，这些行业都在寻求高品质和高营养价值的食品生产可持续性发展策略。”他表示，在世界范围内，食品安全已经成为一个不可忽视的综合性问题，需要各国政府、组织和学术研究机构等多方进行合作，响应农业可持续性发展号召，实现更高水平的农业食品安全。

作为一家拥有百年历史的“老字号”企业，达能品牌建设经验值得借鉴。达能公司中国区主席秦鹏指出，其中很重要的一点就是坚持以安全作为食品工业的生命线。“食品业界内部，整个产业链的上下游，从生产端到消费端的合作非常关键。”他举例道，达能是“全球食品安全倡议”的创始企业之一。该倡议就是希望将所有的生产商和经销商聚合在一起，助力标准化建设和标准化体系的认证，提升行业内部协作效率和管理水平，从而推动企业之间、企业和消费者之间的互信。

如何构建高质量发展的食品质量标准体系？“对于进口食品，我们有专业团队关注进口国家的相关产业信息，来应对和调整产品质量监控的强度。”家乐福中国CEO办公室品控部总监任婧表示，所有由家乐福作为进口商进口的食品，在进口前会经过家乐福专业质量团队严格把关，确认产品悉数符合中国国家标准，出口产品亦然。

此外，随着中国同“一带一路”沿线国家和地区的农业贸易合作加快推进，“一带一路”农业与食品交易信息平台2.0版作为论坛重要的最新成果上线发布。据了解，该平台将聚焦“一带一路”沿线国家农产品食品互通合作，构建大宗电商新业态，努力成为全球农产品、食品、大宗商品交易平台的引领者。

中国人民对外友好协会会长李小林认为，新中国成立70年来，中国实现了从“吃不饱”到“吃得好”的跨越，人们的菜篮子越来越丰富，进口食品业也已经成为中国寻常百姓餐桌的重要部分。

李小林还表示，2018年中国食品进口首次超过700亿美元，成为世界上最大的食品进口国，这得益于中国经济的快速发展，更重要的是中国主动向世界开放市场、支持多边贸易、推动建设开放型世界经济的成果。“当前我们工作的一项重要任务就是要让中外民众在经贸交流中实实在在感受到成果和收获，为‘世界走进中国，中国拥抱世界’积极搭建平台。”

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