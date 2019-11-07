原标题：今年前10月新疆旅游接待游客超2亿人次

新华社乌鲁木齐11月7日电（记者白佳丽、杭芮）记者日前从新疆维吾尔自治区文化和旅游厅获悉，今年1月至10月，新疆接待国内外游客20192.87万人次，同比增长42.62%；实现旅游收入3417.27亿元，同比增长43.39%，均创历史新高。

新疆维吾尔自治区推进旅游兴疆战略，不断完善旅游基础设施建设，提升景点、景区品质，各地着力解决停车难、加油难、如厕难，手机信号不畅等问题。

今年以来，新疆多地景区尤其是南疆景区深度挖掘旅游发展潜力，打造全域旅游、全时旅游，特色旅游产品、线路增多，智慧旅游系统建设也正在不断完善。同时，通过建立旅游与扶贫利益联结机制，贫困群众也开始共享旅游发展成果。

自治区文旅厅统计数据显示，仅今年10月，秋季美景就吸引1946.44万人次游客游览新疆，同比增长47.72%；实现旅游收入402.79亿元，同比增长41.39%。

新疆维吾尔自治区旅行社协会会长吴锋表示，新疆即将进入严寒漫长的冬季，今年新疆将在冬季旅游上逐渐补齐短板，丰富冬季旅游产品，提升景区冬季接待能力，保障交通畅通，吸引更多游客领略新疆冰雪美景。

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