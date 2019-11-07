腾讯与五大国际卡组织合作 支持国际信用卡绑定微信支付

经济日报-中国经济网北京11月7日讯 近日，腾讯公司在相关政策指引下，与Visa、Mastercard、American Express、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB五大国际卡组织开展一系列合作，支持境外开立的国际信用卡绑定微信支付，已支持用户在12306购票、滴滴出行、京东、携程等覆盖衣食住行的数十个商户消费，后续将在监管指导下、在严格落实反洗钱相关政策基础上，进一步有序放开更多使用场景。
近年来，越来越多的港澳台同胞及外籍人士选择来中国内地旅游、工作、生活。据文化和旅游部公布的数据显示，2018年入境旅游人数14120万人次，比上年同期增长1.2%；据科技部部长王志刚介绍，中国正日益成为世界各国人才创新创业的理想栖息地，2018年中国累计发放外国人才工作许可证33.6万份，在中国境内工作的外国人已经超过95万人。
然而，不能便捷地使用移动支付，已成为港澳台同胞及外籍人士在中国内地生活的一大痛点。在此背景下，政府部门出台了多种政策，便利港澳台同胞及外籍人士在中国内地的生活。
8月23日，国务院办公厅发布了《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，提及要提升入境旅游环境，完善入境游客移动支付解决方案，提升消费场所多语种服务水平，提高游客消费便利性。
10月30日，中国人民银行上海总部发布《关于促进金融科技发展支持上海建设金融科技中心的指导意见》，意见指出，优化支付清算服务的应用场景，运用金融科技优化人民币国际化的金融基础设施，探索突破港澳台同胞及外籍用户应用第三方支付工具的障碍。
去年9月，在中国人民银行和香港金管局支持下，微信香港钱包率先为香港用户在内地提供移动支付服务，目前已支持在内地近百万商户使用。今年10月，腾讯为入境游客推出了We TaxFree Pass微信小程序，方便入境游客在离境时使用微信退税。
据悉，微信支付已支持境外用户使用内地银行卡绑定，并进行线上、线下的多场景消费。境外用户可通过护照、港澳回乡证、台胞证、港澳居民居住证和台湾居民居住证等五种证件的储蓄卡及信用卡绑定，覆盖银行多达128家。持上述任一证件，使用支持范围内银行的银行卡，即可打开微信-钱包-银行卡绑定，输入银行卡号、姓名、银行卡开卡所使用的证件号码及手机号进行绑定，简单几步就能轻松开通微信支付。
考虑到境外用户更多使用的是境外发行的国际信用卡，腾讯公司在中国人民银行的指导下，与Visa、Mastercard、American Express、Discover Global Network（含Diners Club）、JCB五大国际卡组织探讨合作，支持国际信用卡绑定微信支付，为境外人士在境内的衣食住行等领域消费，提供便利的移动支付体验。
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