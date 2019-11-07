科创版“新物种”海尔生物二度亮相进博会

11月5日，第二届中国国际进口博览会（简称进博会）在上海国家会展中心拉开了帷幕。其中，海尔生物作为物联网科技生态场景提供商，再次受邀参加进博会，参与11月7日举办的国际跨国采购论坛暨联合国项目事务署专题论坛。现场，联合国世界粮食计划署驻华代表处采购主管白洁、青岛海尔生物医疗股份有限公司副总经理王广生等人进行交流，围绕构建各方共创共赢的联合国组织生态系统，积极献言献策，共同推动全球妇女儿童的安全健康。

新成果：疫苗网触角延伸海外 铺就全球儿童健康“一带一路”

时隔一年，进博会释放出巨大的溢出效应体现在生活的方方面面。如今，进博会已成为全球企业展示先进技术、交流多元理念的国际性舞台，不仅吸引了国外优秀企业走进来，也把国内优秀企业推向舞台前沿。而海尔生物医疗作为物联网科技生态品牌，凭借着网器、场景、生态的转型，打造物联网科技生态场景方案，并将方案带到全世界，率先惠及全球妇儿健康。

在过去一年，海尔生物累计中标联合国妇儿项目40%的份额，承担起一个大国企业的全球健康使命担当。据了解，为解决全球电力资源匮乏地区的疫苗冷链断裂问题，海尔生物研发完全太阳能驱动的疫苗冷藏箱，一次蓄冷保温长达5天。目前，太阳能疫苗安全场景方案的触角又延伸到吉尔吉斯坦、尼泊尔、巴基斯坦等19个国家和地区，用科技创新及协助“一带一路”沿线国家改善健康状况，让更多儿童享受到疫苗安全权益。

不仅如此，疫苗网场景方案在覆盖国内20余个省市500余家社区服务中心外，还积极走出去，目前已进入到上合组织国家，并率先在乌兹别克斯坦塔什干Immuno接种点建成样板，中亚国家儿童将率先享受到这一全球领先的智慧疫苗接种服务。

（海尔生物将疫苗网场景方案带到乌兹别克斯坦塔什干immuno接种中心）

新期许：创新科技生态模式 实现海外市场引领引爆

海尔生物沿着走出去的路线，将科技生态模式复制到海外市场。据了解，生物样本库场景方案在欧洲等国家已取得重大突破。比如，从大英生物样本库到丹麦哥本哈根大区所有公立医院400台云芯物联网超低温冰箱项目、意大利公立医院100台超低温冰箱采购项目等，不断抢占高端市场份额。

而作为进博会的产物，科创板在过去一年中，同样备受关注。从全球妇儿的健康守护，到海外市场的持续引爆，海尔生物以科技引领为基础，创新的血液网、疫苗网、样本网等智慧场景方案，不断得到国际社会的认可，而这一全球市场表现，也真正诠释了海尔生物作为科创板物联网科技生态股未来的无限期许。

未来，海尔生物将以一带一路倡议为路线指引，以国际组织项目为催化剂，为各国提供定制化的场景生态解决方案，打造海尔生物物联网生态场景方案服务商的国际品牌！（牛广文）

(责编：罗知之、付长超)