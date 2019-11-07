人民网>>财经

工行成功举办进博会中欧企业家大会

2019年11月07日15:01  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月7日电 11月6日上午，作为第二届中国国际进口博览会的配套活动，中国工商银行在国家会展中心（上海）成功举办中欧企业家大会暨中欧企业对接磋商活动。该活动得到中国商务部、国家外汇管理局的大力支持。来自服务贸易、工程机械、生物医疗、运输物流、先进制造等领域的中欧企业开展对接磋商，现场签约及达成合作意向120余项，350多家企业达成进一步实地考察合作意向。中国商务部副部长王炳南，希腊海运和岛屿政策部长扬尼斯（Ioannis），国家外汇管理局副局长张新，中国工商银行董事长陈四清、副行长胡浩等出席。

中国工商银行董事长陈四清在致辞中表示，在第二届进博会期间举办中欧企业家大会，对于进一步增进彼此了解和信任、深化中欧合作、共享未来发展，具有十分积极的意义。作为进博会“境外招商合作伙伴”，工商银行诚邀上千重要客户出席本次大会。在推动中欧深化务实合作方面，工商银行发挥着独特优势。在欧洲市场，工商银行耕耘20载，经营网络覆盖15个欧洲国家，这些国家占欧洲GDP总量的90%、占中欧贸易额的92%。未来，工商银行将进一步发挥金融“引擎”作用，推动中欧合作之舟行稳致远。

中国商务部副部长王炳南在致辞中表示，举办进博会，是中国主动扩大进口、着眼于推动新一轮高水平对外开放、构建开放型世界经济的主动作为。首届进口博览会达成的合作意向，大部分已经落实或正在落实。进博会也是包括欧洲企业在内的各国企业进入中国市场的桥梁，向中国人民展示产品和服务的窗口。中欧企业家大会作为进博会的重要活动，为中欧双方企业提供了深入交流洽谈机会，有助于凝聚中欧企业家智慧、促进双方共享发展机遇。

国家外汇管理局副局长张新表示，外汇局近年来不断深化外汇管理改革，积极推动金融市场双向开放，致力于服务实体经济。外汇局将服务国家全面开放新格局，推动更多更务实的政策，促进贸易投资自由化便利化，助力中欧经贸合作。

希腊海运和岛屿政策部长扬尼斯表示，希中两国关系源远流长，互相尊重和信任。希腊政府致力于促进资本自由流通，金融机构在希腊经济恢复中扮演着非常重要的角色。希腊政府非常支持工商银行在希腊开展业务，希望工商银行能够尽快在希腊设立机构，进一步促进双边深化合作。

宝武钢铁集团总经理胡望明、中粮集团董事兼总裁于旭波、法国路易达孚集团全球首席运营官Andrea Maserati、西班牙敖司堡集团总经理Bill Derrenger、特变电工董事长张新、优必选公司创始人、董事长兼CEO周剑等中外企业家先后发言，围绕扩大开放合作、深化中欧贸易往来，推动战略对接、加强中欧投资合作等话题开展交流。企业家们表示，中欧企业家大会是中欧企业家间的高层次对话交流平台，有助于推动形成务实合作成果，深化中欧企业实现互利共赢发展。

据了解，为全方位做好进博会金融服务，工商银行打造了“智、速、全、优”的专属综合服务方案。借助广泛的全球布局、雄厚的客户基础和丰富的产品体系，架起互联互通的桥梁，在进博会招商招展、虹桥国际经济论坛、配套活动、金融服务等方面提供全面支持。此外，工商银行还在全球工行机构招募了600名志愿者，提供多语种翻译和配套服务，全力服务好全球客商。

(责编：庄红韬、付长超)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved