工行成功举办进博会中欧企业家大会

人民网北京11月7日电 11月6日上午，作为第二届中国国际进口博览会的配套活动，中国工商银行在国家会展中心（上海）成功举办中欧企业家大会暨中欧企业对接磋商活动。该活动得到中国商务部、国家外汇管理局的大力支持。来自服务贸易、工程机械、生物医疗、运输物流、先进制造等领域的中欧企业开展对接磋商，现场签约及达成合作意向120余项，350多家企业达成进一步实地考察合作意向。中国商务部副部长王炳南，希腊海运和岛屿政策部长扬尼斯（Ioannis），国家外汇管理局副局长张新，中国工商银行董事长陈四清、副行长胡浩等出席。

中国工商银行董事长陈四清在致辞中表示，在第二届进博会期间举办中欧企业家大会，对于进一步增进彼此了解和信任、深化中欧合作、共享未来发展，具有十分积极的意义。作为进博会“境外招商合作伙伴”，工商银行诚邀上千重要客户出席本次大会。在推动中欧深化务实合作方面，工商银行发挥着独特优势。在欧洲市场，工商银行耕耘20载，经营网络覆盖15个欧洲国家，这些国家占欧洲GDP总量的90%、占中欧贸易额的92%。未来，工商银行将进一步发挥金融“引擎”作用，推动中欧合作之舟行稳致远。

中国商务部副部长王炳南在致辞中表示，举办进博会，是中国主动扩大进口、着眼于推动新一轮高水平对外开放、构建开放型世界经济的主动作为。首届进口博览会达成的合作意向，大部分已经落实或正在落实。进博会也是包括欧洲企业在内的各国企业进入中国市场的桥梁，向中国人民展示产品和服务的窗口。中欧企业家大会作为进博会的重要活动，为中欧双方企业提供了深入交流洽谈机会，有助于凝聚中欧企业家智慧、促进双方共享发展机遇。

国家外汇管理局副局长张新表示，外汇局近年来不断深化外汇管理改革，积极推动金融市场双向开放，致力于服务实体经济。外汇局将服务国家全面开放新格局，推动更多更务实的政策，促进贸易投资自由化便利化，助力中欧经贸合作。

希腊海运和岛屿政策部长扬尼斯表示，希中两国关系源远流长，互相尊重和信任。希腊政府致力于促进资本自由流通，金融机构在希腊经济恢复中扮演着非常重要的角色。希腊政府非常支持工商银行在希腊开展业务，希望工商银行能够尽快在希腊设立机构，进一步促进双边深化合作。

宝武钢铁集团总经理胡望明、中粮集团董事兼总裁于旭波、法国路易达孚集团全球首席运营官Andrea Maserati、西班牙敖司堡集团总经理Bill Derrenger、特变电工董事长张新、优必选公司创始人、董事长兼CEO周剑等中外企业家先后发言，围绕扩大开放合作、深化中欧贸易往来，推动战略对接、加强中欧投资合作等话题开展交流。企业家们表示，中欧企业家大会是中欧企业家间的高层次对话交流平台，有助于推动形成务实合作成果，深化中欧企业实现互利共赢发展。

据了解，为全方位做好进博会金融服务，工商银行打造了“智、速、全、优”的专属综合服务方案。借助广泛的全球布局、雄厚的客户基础和丰富的产品体系，架起互联互通的桥梁，在进博会招商招展、虹桥国际经济论坛、配套活动、金融服务等方面提供全面支持。此外，工商银行还在全球工行机构招募了600名志愿者，提供多语种翻译和配套服务，全力服务好全球客商。

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