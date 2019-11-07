兵器工业集团第二届进博会取得丰硕成果

兵器工业集团作为中国国际进口博览局“第二届中国国际进口博览会招展合作伙伴”和中央企业交易团分团单位，精心组织筹备。博览会期间，兵器工业集团根据参展合作伙伴的需求，将贸易和投资相结合，实现贸易和产业精准对接，有针对性地组织开展供需对接会、洽谈会、专场签约仪式等10余场配套经贸活动，为所属企业与各国参展商开展贸易投资领域的交流与合作创造渠道，取得丰硕成果。

一是精心组展。兵器工业集团精心组织和梳理进口需求，涉及智能及高端制造、精细化工、矿产品及原材料、高品质生活等板块，通过全球海外代表处和国外分支机构等进行了广泛宣传和邀展，邀请到22个国家和地区的33个有影响力的知名企业参展。参展企业大部分来自“一带一路”沿线国家，既有亚非拉地区特色企业，也有世界500强和全球知名企业，展品覆盖服务贸易、高端智能制造、光电信息、农特油资等领域，布展面积近1200平方米，分布在装备展区、食品及农产品展区、室外展区，比上一届大幅增加。对受邀地区企业，兵器工业集团为他们提供展示有本国特色、有优势、有竞争力的商品和服务机会，帮助他们推销特色产品、搭建市场桥梁。

装备展区

二是重大项目实现签约。兵器工业签约中蒙经济走廊矿山一体化项目，兵器工业集团所属中国北方工业有限公司与包头市人民政府签署了《战略合作协议》；辉邦集团有限公司与蒙古ETT矿业有限公司签署《框架合作备忘录》，北方国际合作股份有限公司与包头达茂旗政府签署了《战略合作协议》，并与蒙古TTJV公司签署了《框架合作协议》。该项目不仅为蒙古矿业发展提供一揽子解决方案，充分发挥一体化、产业链竞争优势，打造高效、安全、绿色的“一带一路”明珠项目，不仅促进蒙古国矿业开发，也将带动内蒙古包头口岸经济的繁荣与发展。在11月6日上午举行的中央企业交易团签约仪式上，兵器工业集团作为15户央企代表之一，所属北方重工业集团有限公司北方股份与西屋制动公司签署电动轮矿用车电驱动系统采购和意向合同。两家企业合作共同为全球用户提供解决方案，一方面打破了国外矿用卡车生产厂家在电动轮矿用卡车领域的垄断，使得国内矿山终端用户能够用上国产高质量的矿用卡车，同时采购成本大幅降低。另一方面双方利用对方品牌知名度的优势，进一步巩固在市场上的优势地位。进博会期间，兵器工业集团还同山西省大同市举行工作会谈，就促进铸造生产基地项目建设，不断深化高端装备制造业合作发展进行了深入交流，达成广泛共识，为大同转型发展做出更大贡献。

三是签约额同比实现增长。兵器工业集团在第二届进博会期间与国际合作伙伴签署一大批重要进口合同，将帮助国际合作伙伴开拓中国市场，同时引进先进产品、技术、设备，推动集团公司产业升级，实现互利共赢。本届进口博览会期间，兵器工业集团签约额、组展企业超过上届，位居央企前列，在合作领域、合作内涵和合作层次上均较上一届有明显提升，签约额同比增长6%。6日下午的专场签约活动中，兵器工业集团所属11家企业与18家国外供应商开展了“精细化工、矿产品及原材料、智能及高端装备、服务贸易”四大主题现场采购签约。

兵器工业集团作为我国“走出去”战略和“一带一路”建设的重要支撑，以国际进口博览会为重要契机，充分发挥自身优势，持续提升国际化经营水平，推动参建“一带一路”走深走实，为推动我国的新一轮高水平对外开放作出应有的贡献，加快建设具有全球竞争力的世界一流企业。（牛广文）

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