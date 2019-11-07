工行成功举办进博会金融科技论坛

人民网上海11月7日电 11月6日下午，作为第二届中国国际进口博览会的配套活动，中国工商银行携手中国人民银行在国家会展中心（上海）成功举办金融科技论坛。中国人民银行副行长陈雨露、中国工商银行董事长陈四清、上海市副市长彭沉雷、四川省副省长李云泽等出席。来自金融、科技、外贸等领域的近百家中外企业、近40家“一带一路”银行间常态化合作机制成员代表出席论坛。

中国工商银行董事长陈四清在欢迎辞中表示，当前，科技创新已成为引领经济金融变革的主导性力量，金融与科技的深度融合，为促进国际经贸发展提供了强大动能。近年来，工商银行秉承“科技引领、创新赋能”理念，着眼集团跨境、跨业、跨界转型发展,全面推进智慧银行建设，积极打造“数字工行”“智慧工行”。以融e行、融e联、融e购“三融”为平台，以API和金融生态云为利器，全面构建开放、合作、共赢的金融生态圈，以新模式、新技术、新金融，助推经济高质量发展。工商银行愿与各方携手，搭上金融科技的快车，共享新时代中国发展的新机遇，共创国际经贸发展的光明未来。

上海市副市长彭沉雷在致辞中表示，上海愿进一步增强培育各类金融科技企业的能力，支持传统金融企业利用科技手段提升金融服务。

四川省副省长李云泽在致辞中表示，四川正致力于建设国家西部金融中心，将积极打造科技金融创新示范区，加快构建实体经济、科技创新、现代金融协同发展的产业体系。

论坛期间，工商银行发布了自主研发的“智慧贸金平台”，并在现场举行了项目换约仪式。作为新一代信息技术在贸易金融领域的创新成果应用，目前平台已推出“中欧e单通”“中非e链通”“跨境e贸通”“国际e航通”等四大主打产品。其中，“中欧e单通”将区块链、API等创新技术与国际物流规则紧密结合，搭建了政府、银行、企业三方合作平台；“中非e链通”是工商银行联合南非标准银行共同打造、基于区块链技术的首个中非间数字化贸易金融服务平台；“跨境e贸通”是与新加坡网络贸易平台合作的线上贸易金融项目；“国际e航通”以便捷化的国际航运跨境支付服务，助力上海自贸区临港新片区建设。

论坛还邀请蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋、华为高级副总裁侯金龙发表主旨演讲。中国工商银行与中国银行、摩根大通、法国巴黎银行等“一带一路”银行间常态化合作机制成员代表开展深入交流，共同探讨金融科技发展及新技术更好地服务全球贸易等话题。

据了解，为全方位做好进博会金融服务，工商银打造了以“智享工银、慧聚进博”为主题的专属综合服务方案。作为进博会“境外招商合作伙伴”，工商银行借助广泛的全球布局、雄厚的客户基础和丰富的产品体系，架起互联互通的桥梁，在招商招展、虹桥国际经济论坛、配套活动、金融服务等方面提供全方位支持。同时，工商银行发挥金融科技领先优势，提供国际贸易合作的新技术和新应用，积极为进博会融入更多金融科技元素，贡献工行智慧。工商银行2017年首倡并牵头建立的“一带一路”银行间常态化合作机制，目前成员拓展至48个国家和地区的92家金融机构，成为信息共享、政策共商、互助合作、金融助力国际经贸往来的重要平台。

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