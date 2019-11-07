人民网>>财经

工行成功举办进博会金融科技论坛

2019年11月07日15:06  来源：人民网-财经频道
 

人民网上海11月7日电 11月6日下午，作为第二届中国国际进口博览会的配套活动，中国工商银行携手中国人民银行在国家会展中心（上海）成功举办金融科技论坛。中国人民银行副行长陈雨露、中国工商银行董事长陈四清、上海市副市长彭沉雷、四川省副省长李云泽等出席。来自金融、科技、外贸等领域的近百家中外企业、近40家“一带一路”银行间常态化合作机制成员代表出席论坛。

中国工商银行董事长陈四清在欢迎辞中表示，当前，科技创新已成为引领经济金融变革的主导性力量，金融与科技的深度融合，为促进国际经贸发展提供了强大动能。近年来，工商银行秉承“科技引领、创新赋能”理念，着眼集团跨境、跨业、跨界转型发展,全面推进智慧银行建设，积极打造“数字工行”“智慧工行”。以融e行、融e联、融e购“三融”为平台，以API和金融生态云为利器，全面构建开放、合作、共赢的金融生态圈，以新模式、新技术、新金融，助推经济高质量发展。工商银行愿与各方携手，搭上金融科技的快车，共享新时代中国发展的新机遇，共创国际经贸发展的光明未来。

上海市副市长彭沉雷在致辞中表示，上海愿进一步增强培育各类金融科技企业的能力，支持传统金融企业利用科技手段提升金融服务。

四川省副省长李云泽在致辞中表示，四川正致力于建设国家西部金融中心，将积极打造科技金融创新示范区，加快构建实体经济、科技创新、现代金融协同发展的产业体系。

论坛期间，工商银行发布了自主研发的“智慧贸金平台”，并在现场举行了项目换约仪式。作为新一代信息技术在贸易金融领域的创新成果应用，目前平台已推出“中欧e单通”“中非e链通”“跨境e贸通”“国际e航通”等四大主打产品。其中，“中欧e单通”将区块链、API等创新技术与国际物流规则紧密结合，搭建了政府、银行、企业三方合作平台；“中非e链通”是工商银行联合南非标准银行共同打造、基于区块链技术的首个中非间数字化贸易金融服务平台；“跨境e贸通”是与新加坡网络贸易平台合作的线上贸易金融项目；“国际e航通”以便捷化的国际航运跨境支付服务，助力上海自贸区临港新片区建设。

论坛还邀请蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋、华为高级副总裁侯金龙发表主旨演讲。中国工商银行与中国银行、摩根大通、法国巴黎银行等“一带一路”银行间常态化合作机制成员代表开展深入交流，共同探讨金融科技发展及新技术更好地服务全球贸易等话题。

据了解，为全方位做好进博会金融服务，工商银打造了以“智享工银、慧聚进博”为主题的专属综合服务方案。作为进博会“境外招商合作伙伴”，工商银行借助广泛的全球布局、雄厚的客户基础和丰富的产品体系，架起互联互通的桥梁，在招商招展、虹桥国际经济论坛、配套活动、金融服务等方面提供全方位支持。同时，工商银行发挥金融科技领先优势，提供国际贸易合作的新技术和新应用，积极为进博会融入更多金融科技元素，贡献工行智慧。工商银行2017年首倡并牵头建立的“一带一路”银行间常态化合作机制，目前成员拓展至48个国家和地区的92家金融机构，成为信息共享、政策共商、互助合作、金融助力国际经贸往来的重要平台。

(责编：庄红韬、付长超)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved