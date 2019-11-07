商务部：中美同意随协议进展分阶段取消加征关税

人民网北京11月7日电 （孙阳）11月7日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰表示，过去两周，中美双方牵头人就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论，同意随协议进展分阶段取消加征关税。

“这么做有利于稳定市场预期，有利于中美两国经济和世界经济，有利于生产者，也有利于消费者。”高峰说。

高峰介绍说，如果双方达成第一阶段协议，应当根据协议的内容同步、等比率取消已加征关税。这是达成协议的重要条件。

同时，高峰表示，中方对于关税问题的立场是一贯的、明确的。贸易战由加征关税而起，也应由取消加征关税而止。至于第一阶段取消多少，可以根据第一阶段协议的内容来商定。

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