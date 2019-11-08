中国的创举 世界的机遇

非洲牛油果 出口到中国

本报记者 韩晓明

在进博会食品及农产品展区，肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡戈万加自豪地向记者展示：“这是来自我家乡的牛油果。”

肯尼亚牛油果曾在首届进博会展出，今年“一带一路”国际合作高峰论坛期间，肯中双方正式签署合作文件，肯尼亚成为非洲首个把牛油果出口到中国的国家。“巨大的中国市场将为肯尼亚提供更多机遇。”卡戈万加感叹。

今年，肯尼亚共有15家企业参加第二届进博会。除了牛油果，肯尼亚红茶、蜂蜜、鲜花等农产品和通过提取物制作的牙膏等深加工产品也希望打入中国市场。“来到进博会，我发现中国的市场远比我想象的要大。我们需要更好地了解中国，与中国消费者的需求相对接！”肯尼亚红茶展商布莱恩说。

“进博会和共建‘一带一路’，正让非洲从贫困落后走向繁荣富足。”卡戈万加感慨，进博会传递着开放、创新、包容的精神，为促进不同文明和谐共处注入了新活力。

开幕仅两天 签约超百亿

本报记者 陈尚文

在医疗器械及医药保健展区，阿斯利康800平方米的展台吸引了众多观众参观体验。自助肾损检测机前，参观者通过手机扫码即可拿到微量白蛋白尿检测试纸，自助完成测试并获取报告。展台还集中展示了全新诊疗一体化全病程管理解决方案。

在首届进博会上，由珐博进和阿斯利康合作，用于治疗肾性贫血的新药罗沙司他亮相上海，成为首个在中国本土孵化、首个率先在中国获批的全球首创原研药。

借助于进博会这一全球性平台，阿斯利康在华投资合作迈出新步伐。继今年9月在北京建立中国北部总部公司后，阿斯利康将分别在成都、广州、杭州成立西部、南部、东部三大区域总部，并将现有中国研发平台升级为全球研发中心。阿斯利康全球首席执行官苏博科说：“进博会向包括阿斯利康在内的外国企业展示了中国市场巨大的投资潜力。”第二届进博会开幕两天来，阿斯利康达成的签约交易额已逾120亿元人民币。

“明星”芒果干 市场很抢手

本报记者 王骁波

“首届进博会上，来自肯尼亚的一款夏威夷果仁一炮走红，让我们的肯尼亚合作伙伴惊叹不已。首届进博会之后很短时间，这款夏威夷果仁在中国的线上销量就超过20万袋。”上海果锐信息科技有限公司董事长吕翠峰说。

展台前，不断有采购商来询问进口非洲农产品事宜。很多参观者慕名前来，只为试吃一下夏威夷果仁和另一款明星产品乌干达芒果干。绿色、天然、无添加的坚果和芒果干正好满足了中国消费者对更高品质食品的需求。在第二届进博会开幕前，乌干达农贸部副部长和驻华大使专门为产品代言并录制视频，用作网上宣传。

“农业占到乌干达国内生产总值的25%，超过70%的乌干达人从事农业相关工作。非洲合作伙伴纷纷表示，进博会为他们开拓了更广阔的市场，带来实实在在的收益。”吕翠峰说，乌干达政府对参加进博会和进一步打开中国市场十分积极，正争取注册明年的进博会国家展。

中白工业园 招商收获大

本报记者 曲 颂

在进博会服务贸易展区，写有“‘一带一路’上的明珠”字样的标语非常醒目。这里是中白工业园的展区。马兹潍柴合资公司生产的重型车辆、洛阳一拖与白俄罗斯企业联合研发的概念拖拉机等产品的模型摆放在显著位置。

“进博会开幕后，中白工业园里又有两家新的企业签约入驻！”白俄罗斯经济部副部长叶莲娜·别尔米诺娃说。中白工业园区开发公司副总经理谢尔盖·瓦伊捷霍夫斯基喜笑颜开：“进博会是拓展业务联系的优秀平台。我们还要参加第三届进博会！”

中白工业园是白俄罗斯与中国目前最大的合资项目，也是中国企业在海外参与建设的最大工业园区，总面积91.5平方公里。目前，已有来自中国、美国、德国、奥地利、立陶宛等国家的57家企业入驻。

“共建‘一带一路’为沿线国家带来持续利好。”别尔米诺娃热情邀请：“明年，就是白中两国领导人为工业园奠基5周年，希望‘一带一路’沿线上的客人都来分享这一喜悦的时刻！”

参展化妆品 订单又增加

本报记者 暨佩娟

进博会品质生活展区，意大利专业美容沙龙化妆品牌柔蓓思（ROBEUS）展厅内气氛热烈。几位靓丽的女模特手捧护肤产品在展厅中央优雅走台。展厅一侧，一位参观者正在躺椅上惬意地体验着护肤SPA。

“去年，我们参加首届进博会时，很多欧洲人对进博会一无所知。进博会后，柔蓓思在中国市场的线上销售额增长了161%。今年，很多意大利企业都想参展，纷纷向我打听注册参加进博会的流程。”柔蓓思中国区代表卡罗莱娜感叹说：“进博会让我们的产品在中国市场有了更高的知名度！”

柔蓓思在中国的代理商“奥买家全球购”市场负责人程志文表示，首届进博会上，公司总共收到65亿元人民币的订单，“相当于平时半年的订单总额”。第二届进博会开幕后，有效订单量再次直线飙升。

卡罗莱娜说，柔蓓思已经计划参加第三届进博会，“中国市场有着巨大的增长潜力，我们不能在这个充满魅力的市场上缺席！”

护眼新技术 观众排长队

本报记者 王 慧

提供个性化配镜测量服务的VOX、聚焦更快更精准的Vision R？—800智能化自动综合屈光验光仪……进博会上，依视路展区的“眼健康体验中心”前，等候检查的人排起了长队。

这里还有专门针对幼儿及青少年研发的近视发生预测模型。通过输入年龄、阅读行为和专业视力测量数据等，家长可以获得一份关于孩子在未来一年内患近视风险的个性化报告。本届进博会期间，依视路携手上海市学校卫生保健协会启动校园近视管理培训计划，目标覆盖3000名幼、小、初、高学段校医，为青少年眼健康保驾护航。

依视路集团大中华区、全球仪器部首席执行官杜马诺表示：“进博会极富包容性和多元性，为我们开拓中国市场提供了重要机遇。中国已成为依视路集团全球增速最快的市场之一，也是依视路集团全球最大的生产加工基地。未来，依视路还将在中国设立全球第四个研发中心。”

图片说明：

图①：强生公司展台展示了旗下各品牌医疗卫生保健品产品。

麦 田摄（影像中国）

图②：在德国瀚柏格夹具展台，中外人士正在洽谈。

本报记者 韩晓明摄

图③：在印度尼西亚国家馆，工作人员展示棕榈油产品。

新华社记者 范培珅摄

图④：食品及农产品展区，法国参展商正在制作法式料理，吸引了不少参观者驻足。

本报记者 王骁波摄

图⑤：装备展区，参观者在蔡司展台体验显微镜设备。

本报记者 韩春瑶摄

图⑥：中国列车在中国馆展出，现场人潮涌动。

毛 毛摄（影像中国）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 05 版）

(责编：马昌、岳弘彬)