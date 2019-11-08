为世界发展贡献中国力量

黄浦江畔，气象万千。这些天，“机遇”成为参加第二届中国国际进口博览会的各界嘉宾们口中的热词。“进博会向世界展示了一个更加开放包容的中国，搭建了促进全球贸易发展的舞台”“中国全方位开放为世界各国提供了重要发展机遇”……
作为中国扩大对外开放的重要窗口，进博会成为共享机遇、共谋发展的国际公共新平台。“中国将张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展。”习近平主席在第二届进博会开幕式上的主旨演讲，让世界再次看到了中国推动更高水平对外开放的信心与决心，体现了中国致力于推动共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济的诚意与情怀，展现了世界变局面前的中国担当和中国作为。
当今世界，正日益形成利益交融、安危与共的利益共同体和命运共同体。开放合作，是增强国际经贸活力的重要动力，是推动世界经济稳定复苏的现实要求，是促进人类社会不断进步的时代要求。中国坚定将自身发展寓于世界发展潮流之中，必将为世界各国共同发展注入更多活力、带来更多机遇。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】