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为世界发展贡献中国力量

管克江

2019年11月08日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　黄浦江畔，气象万千。这些天，“机遇”成为参加第二届中国国际进口博览会的各界嘉宾们口中的热词。“进博会向世界展示了一个更加开放包容的中国，搭建了促进全球贸易发展的舞台”“中国全方位开放为世界各国提供了重要发展机遇”……

　　作为中国扩大对外开放的重要窗口，进博会成为共享机遇、共谋发展的国际公共新平台。“中国将张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展。”习近平主席在第二届进博会开幕式上的主旨演讲，让世界再次看到了中国推动更高水平对外开放的信心与决心，体现了中国致力于推动共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济的诚意与情怀，展现了世界变局面前的中国担当和中国作为。

　　当今世界，正日益形成利益交融、安危与共的利益共同体和命运共同体。开放合作，是增强国际经贸活力的重要动力，是推动世界经济稳定复苏的现实要求，是促进人类社会不断进步的时代要求。中国坚定将自身发展寓于世界发展潮流之中，必将为世界各国共同发展注入更多活力、带来更多机遇。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月08日 05 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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