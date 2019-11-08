为全球贸易搭建开放平台

从30万平方米到36万平方米，进博会“展览地图”又扩容了。琳琅满目，几乎是所有看展者的惊叹。但比起更大规模，细节更让人心动，比如，韩国起亚汽车将一款电动概念车型全球首发放在了进博会，强生公司则推出首款定制化3D打印面膜。进博会成了全球首发会，到底是因为什么？

是经历了几十年高速增长后，中国市场形成的巨大机会。据中央财经委员会近日发布的信息，今年中国人均GDP将超1万美元。这意味着，全球规模最大、最具成长性的中等收入群体，正积蓄着最强劲的消费升级势能。无论是东南亚的水果、南美洲的牛肉，还是澳洲的奶制品、北欧的家居产品……在此都能找到相当庞大且有购买力的消费群体。

“中国市场这么大，欢迎大家都来看看”，这是中国向世界发出的邀请。参展的外商乐于见到中国经济正在发生的一个重要变化：中国不再只是依靠投资，同样成了最重要的消费市场之一；中国的经济发展不再是出口导向型，而是更加讲究进出口的平衡，更加重视进口的作用。这样的变化，正是世界的机会。

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 05 版）

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