为全球贸易搭建开放平台

从30万平方米到36万平方米，进博会“展览地图”又扩容了。琳琅满目，几乎是所有看展者的惊叹。但比起更大规模，细节更让人心动，比如，韩国起亚汽车将一款电动概念车型全球首发放在了进博会，强生公司则推出首款定制化3D打印面膜。进博会成了全球首发会，到底是因为什么？
是经历了几十年高速增长后，中国市场形成的巨大机会。据中央财经委员会近日发布的信息，今年中国人均GDP将超1万美元。这意味着，全球规模最大、最具成长性的中等收入群体，正积蓄着最强劲的消费升级势能。无论是东南亚的水果、南美洲的牛肉，还是澳洲的奶制品、北欧的家居产品……在此都能找到相当庞大且有购买力的消费群体。
“中国市场这么大，欢迎大家都来看看”，这是中国向世界发出的邀请。参展的外商乐于见到中国经济正在发生的一个重要变化：中国不再只是依靠投资，同样成了最重要的消费市场之一；中国的经济发展不再是出口导向型，而是更加讲究进出口的平衡，更加重视进口的作用。这样的变化，正是世界的机会。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】