进博会，“绘”出好生活

医

精准治疗造福肿瘤患者

智能放疗用上“云”

本报记者 邱超奕

医疗器械的创新，能带给患者更好的治疗体验。在第二届进博会瑞典医科达的展台上，一台白色的“大家伙”格外醒目，这是目前最先进的放疗直线加速器——新一代AXESSE智能放疗平台。

“精准治疗是它的最大亮点，可以在大剂量放疗中减少对正常组织的伤害。”医科达中国区总经理龚安明介绍，智能放疗平台采用业界唯一的红宝石多叶光栅系统，实现了亚毫米治疗精度和毫米级剂量分辨率的放射外科治疗。此外，它还通过云技术整合了放疗大数据智慧方案，实现治疗流程智能管理，提升了20%的治疗效率，缩短了患者诊疗周期。

“今年7月，这款新产品获得国家药监部门的进口医疗器械注册许可。刚刚，国家卫健委采购团中就有医院当场签约订购。我们希望新的技术能帮助更多肿瘤患者战胜病魔。”龚安明说。

除了创新药，专业、优质的医疗服务也不可少。脑卒中俗称“中风”，是常见的脑血管病。患者一旦中风，严重影响生活质量，因此康复治疗尤为重要。德国医疗企业勃林格殷格翰将脑卒中康复服务带到进博会现场，设置VR展台，让观众直观感受“中风”后的身体变化，并推介先进的康复治疗方案。

“上海国际医学中心康复科与我们合作，邀请德国著名神经康复教授舒乐博来到中国，为患者提供一对一的康复治疗规划，给患者带来更丰富、有效的康复课程。” 勃林格殷格翰中国非药品业务负责人耕贝克说。

食

重约300公斤，漂洋过海来到展区

蓝鳍金枪鱼味道美

本报记者 林小溪

从巴塞罗那机场出发，经迪拜转机飞往广州，抵达上海……11月5日23时左右，一条重约300公斤的蓝鳍金枪鱼完成长途旅行，漂洋过海进入食品及农产品展区，成为本届进博会上当之无愧的“重量级”展品之一。

这条金枪鱼由上海水产集团旗下的西班牙阿尔博公司捕捞，11月6日中午举行的“开渔仪式”，把现场气氛推向高潮。“半条鱼是用来试吃的，很快就被一抢而空，我们的师傅根本来不及切。”上海水产集团龙门食品有限公司董事长王海峰说。

带着海洋气息的水产品、鲜美多汁的东南亚水果、奶香浓郁的乳制品、肉质紧实的火腿、牛排……作为本届进博会面积最大、参展国别数和企业数最多的展区，食品及农产品展区的进口美食不仅征服了人们的味蕾，同时也迎来广阔的市场机遇。

“中国有非常巨大的消费市场，老百姓的生活越来越讲究品质，我们能够找到更多商机。”非洲芒达公司亚洲区总代表余帅带来猴面包树粉、腰果等马达加斯加的特色农产品，首次亮相进博会，开始芒达公司的中国“首秀”。据工作人员介绍，猴面包树粉含有丰富的氨基酸，不仅可以食用，还可以做面膜、精油，达到紧致肌肤的效果。

在这个“世界厨房”，亮丽的色彩也让人食欲大增。玛氏公司旗下的m&m’s品牌展示区入口处排起长龙，红色、橙色、黄色、电光绿色、浅蓝色……五颜六色的巧克力豆排成了一道“彩虹”，轻轻推动机器开关，巧克力豆就会像水一样流出来。

住

房内温度、湿度、二氧化碳浓度自动调节

“智能睡眠”享安稳

本报记者 韩 鑫

如果让你来描绘未来的家，你将如何发挥想象力呢？随记者一起进入进博会科技生活展区吧，带你看看未来家的模样。

清晨，给自己烘烤一块面包。在SMEG展台，一款复古红的吐司机成了“网红”——从冰箱拿出面包，有解冻、单面加热、双面加热等多种模式可供选择，机身边上的多档位烧烤火力能满足不同人群的软硬度口感需求。“叮”的一声，一块冒着热气的吐司弹出、装盘上桌。展台工作人员介绍，“为了满足中国消费者的饮食需求，产品在设计时加大了卡槽尺寸，哪怕是肉夹馍也能几十秒烤好！”

午后，来一杯智能烹调的“功夫茶”。“正山小种、水温95摄氏度、注水量200毫升、无需洗茶。”福维克展台上的“智能茶艺机”正在显示茶包的冲泡方案。只需将茶包上的二维码置于茶艺机扫码仪上轻轻一扫，对应的专业冲泡方案就会被激活，并显示在触控屏幕上。

劳累了一天，该好好享受一个舒适的睡眠了。“请明早6点半叫醒我，晚安。”话音刚落，床头的智能墙壁上便显示出对应时间，与此同时，整个房间灯光缓缓变暗。通过床端的环境传感器，房间内的智能系统把温度、湿度以及二氧化碳浓度自动调节到最适合睡眠的环境。在松下展台，这套为现代都市人量身定制的智能睡眠解决方案吸引了不少观众排队体验。“结束了一天的工作，最需要的就是一个安稳的深度睡眠。”来自杭州的观众项先生说。

行

每次加满氢只需3分钟

氢能汽车长续航

本报记者 杜海涛 王 珂

本届进博会汽车馆内，大众、丰田、宝马、本田等全球汽车品牌悉数登场，为观众展示了未来汽车行业的新技术、新产品。

奥迪品牌量产纯电动车型e—tron系列亮相，保时捷首款纯电动跑车Taycan登场，更环保的能源方式成为主流，氢燃料电池汽车同样亮相进博会。

丰田展台上，展示了氢燃料电池车，以及氢能源的制造、储存以及应用场景。续航里程进一步提升的“MIRAI”下一代的氢能源概念车受到不少关注。“期待丰田公司对于未来能源社会的构想，能够赢得更多合作伙伴的关注。”丰田中国市场营销公关部部长牛煜表示。

在本田展台，参展的车辆首次实现将燃料电池动力总成系统集中收纳于前发动机舱内，大幅提升了车内空间利用率。这辆氢燃料电池汽车每次加满氢只需3分钟，加满氢后的续航里程高达750公里。

智能化也是未来出行的关键词。“超界面”沉浸式数字体验、BMW7系自动驾驶测试车以及智能互联系统等成为宝马汽车展台的亮点。此次宝马展台上的“超界面”沉浸式数字体验，是在中国开发和完成的，根据中国消费者的数字化使用习惯进行研发，展示了未来车内的智能数字化体验。

美

微电流按摩将有效成分导入肌肤深层

“科技护肤”更水灵

本报记者 郁静娴

走进品质生活馆，各类小巧的美容护理仪器和靓丽的装饰品尤其吸睛，独特的设计让人耳目一新。

在爱德兰丝展位，一款头皮按摩吹风机为许多脱发困扰人士带来福音。“和市面上很多产品理念不同，我们更强调在育成健康头皮的基础上护理秀发。”爱德兰丝（上海）贸易有限公司总经理片出昌史介绍，这款吹风机与夏普共同开发，出风口采用了“窄红光技术”，有助于最大限度激活毛囊，而特殊设计的吹风爪，可以从根部吹干头皮，保持头皮的水油平衡。

韩国综合健康管理集团巴蒂夫带来的家用光子嫩肤微电流按摩面罩则开启了科技护肤新模式。

“护肤品和精华涂抹到皮肤表面后，有时会发现效果并没有那么明显。”巴蒂夫海外事业部负责人郭岛延介绍，利用微电流按摩，可以将护肤品中的有效成分更彻底地导入肌肤深层。此外，面罩上还有专用的导电性面膜贴片，其两边的银色图纹在设计时特别考虑到了面部解剖学中皱纹的分布形式，能够帮助改善皮肤弹性。

图片说明：

图①：观众在体验一款高端定制皮肤学配方仪。

中国经济周刊记者 贾 璇摄

图②：进博会品质生活展区的乐高展台，小朋友对乐高玩具喜爱有加。

人民网记者 翁奇羽摄

图③：医疗器械及医药保健品展区，飞利浦公司展出新型CT设备。

本报记者 邱超奕摄

图④：在丹麦展团区，工作人员拿着Danisa皇冠丹麦曲奇供观众品尝。

中国经济周刊记者 宋 杰摄

图⑤：观众在阿斯利康展台进行VR体验。

本报记者 陈尚文摄

图⑥：进博会“非物质文化遗产暨中华老字号”展区陕西展馆，凤翔泥塑传承人在制作泥塑。

本报记者 韩春瑶摄

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 06 版）

(责编：马昌、岳弘彬)