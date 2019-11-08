国家主席习近平11月5日在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲，在社会各界引发热烈反响。

在接受本报记者采访时，大家一致表示，在国内外风险挑战明显增多的大背景下，习近平主席的主旨演讲，极大地稳定了预期，提振了信心，向世界展现出开放合作、共同发展的真诚意愿，描绘了新时代中国经济更加光明的前景。

开放，成就中国今天，创造中国明天

“有幸现场聆听习近平主席的主旨演讲，心情十分激动。第二届进博会的参展规模和办展质量都有很大提升，彰显了中国进一步扩大开放的决心。”上海正泰电气股份有限公司总裁陈成剑表示。

联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，习主席的主旨演讲让世界感受到中国的开放是坚定不移的，中国经济发展前景是光明灿烂的。中国更高水平的对外开放，将给各国带来更多商机，为全球经贸合作带来正能量。

盘古智库理事长易鹏表示，习主席提出各国应该坚持人类优先的理念，坚持以实际行动推动经济全球化发展，这体现出中国以一个负责任的大国姿态，为世界经济发展提供了“中国方案”。

“聆听了习主席的主旨演讲，我们深刻认识到必须以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活。”中国通用技术集团党组书记、董事长许宪平说。

中粮集团党组书记、董事长吕军说，中粮集团将与各国合作伙伴一道实现共同发展，促进国际农粮资源的高效配置和市场的深度融合。中储粮集团公司党组书记、董事长邓亦武说，中储粮要深化农产品领域对外交流合作，在开放发展中不断做强粮食安全保障体系。

“开放，成就中国今天，创造中国明天。”山东日照市委书记齐家滨说，日照将主动融入山东自贸区建设，塑造开放型经济发展新优势。

珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠说，格力电器将与全球共享创新成果，以创新科技服务世界。山东重工集团、潍柴集团董事长谭旭光说，潍柴将抓住新一轮开放机遇，在国际市场和国内市场实现高质量发展。

让企业发展的土壤品质更优，养分更足

福建省委书记于伟国表示，福建要坚持新发展理念，营造有利于创新创业创造的良好发展环境，把大力引进新产品、新技术和加强自主创新紧密结合起来，持续发展新动能，推动经济社会高质量发展。

上海黄浦区委书记杲云说，营商环境是企业生存发展的土壤。黄浦区作为上海市中心城区核心区，将全力当好“金牌店小二”，努力打造开放包容、规范有序、高效便捷、充满活力的国际一流营商环境。

“我们要全面准确把握推进更高水平对外开放的司法保障需求，大力推进金融审判体制机制改革。”上海金融法院院长赵红说，上海金融法院将为上海国际金融中心建设和经济社会发展营造一流的法治化营商环境，提供优质高效的司法服务保障。

“我们对中国和上海的营商环境非常有信心，将继续投资中国市场，共同把蛋糕做大。”德国制药企业勃林格殷格翰大中华区总裁兼首席执行官高齐飞说。“近年来中国不断优化的营商环境让我们获益匪浅。”科延化妆品贸易（上海）有限公司总经理周恪嘉表示，作为一家海外企业，透过进博会这一窗口，看到了中国的开放性和创新力。

“习近平主席的主旨演讲勾画了一个更为开放的中国形象，让世界兴奋，让国人振奋。”四川省委党校经济学教研部副主任郭险峰说。“如果不是中国政府加快创新药物审批进程，我们不可能在一年间就有5种创新药在中国上市。”礼来中国总裁季礼文说，中国近年来大力加强知识产权保护，让礼来在引进创新药物时更有信心。

带给世界更多“中国机遇”

“习近平主席提出共建开放创新的世界经济，推动科技同经济深度融合。举办进博会，就是中国与世界各国深化国际经贸合作、实现共同繁荣进步的实际行动。”中国工商银行董事长陈四清说，工商银行将着力跨境、跨业、跨界转型发展，以新模式、新技术、新金融助推经济高质量发展。

中国宝武集团党委书记、董事长陈德荣说，集团将与国内外上下游供应链共建高质量钢铁生态圈，建设具有全球竞争力的世界一流钢铁企业。

招商局集团党委书记、董事长李建红表示，将紧紧抓住“一带一路”建设的历史机遇，既加大引进来的力度，又加快走出去的速度，给当地人民带来更多获得感。

光大集团党委书记、董事长李晓鹏表示，习近平主席在主旨演讲中指出，以国家治理体系和治理能力现代化为高水平开放、高质量发展提供制度保障。光大集团将在国际化发展和高质量发展上展现更大作为。

刚刚在第二届进博会发布全球首款乳腺磁共振仪的美时医疗董事长马启元说，进博会是践行“开放合作、命运与共”重要理念的一个平台，美时要为消费者高品质生活提供更多新产品。徐工集团工程机械股份有限公司总裁陆川表示，要用好进博会平台，更多参与全球合作与竞争，打造徐工投资发展的新传奇。

阿里跨境电商研究中心主任欧阳澄说，中国市场这么大，对各国企业和品牌商有着巨大吸引力，阿里将加快实现数字化和智能化高质量发展。迪卡侬中国副总裁王亭亭表示，迪卡侬将加大创新投资，持续布局数字化转型，助力中国经济高质量发展。

（本报记者刘文波、史晓韵、谢卫群、姜泓冰、田泓、曹玲娟、沈文敏、巨云鹏、杜海涛、王珂、郁静娴、韩鑫、韩春瑶、林小溪、吕莉、邝西曦、朱悦俊）

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)