进博会上感受开放魅力（进博会观察）

习近平主席在第二届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中倡议，“共建开放合作的世界经济”“共建开放创新的世界经济”“共建开放共享的世界经济”。行走在第二届进博会的各个场馆，不仅能亲身体验到各种“黑科技”的精彩，也能真切感受到开放的魅力。

为世界企业提供了发展机遇

食品和农产品展馆，香气四溢。这边，土耳其大厨一边吆喝，一边端来热腾腾的特色美食；那头，观众排着长队，等着品尝刚刚做好的西班牙火腿……“我愿意当推销员，将更多泰国产品推向中国。”率团参加第二届进博会的泰国副总理兼商业部部长朱林说，进博会体现了中国的开放信心和决心，给很多国家提供了很好的展示平台。

ABB展台为观众呈现了来自8个国家的40多项技术创新成果，人工智能垃圾分类工作站是一大亮点。“中国举办进博会，采取进一步扩大开放和改善营商环境的一系列举措，为世界企业提供了更多发展机遇。”ABB集团高级副总裁、ABB中国总裁张志强说。

许多参展商表示，举办首届进博会的一年来，中国主动开放市场、履行开放承诺，说到做到。第二届进博会上，习近平主席郑重宣布中国持续推进更高水平对外开放的5个方面举措，未来开放的大门将越开越大。

对全球出口商是一场盛会

龙舌兰酒、牛油果、咖啡、辣椒酱……墨西哥食品企业联合展台前，中国经销商和墨西哥出口商聊得火热。“中国这个巨大市场的进一步开放，为全球企业搭建了一个梦寐以求的平台。”墨西哥咖啡出口商诺埃米·桑切斯说。

“进博会对全球出口商来说是一场盛会。”第二届进博会墨西哥参展企业代表团团长，墨西哥外贸、投资和技术企业理事会亚太委员会主席李子文说，进博会的举办对大型跨国企业来说意味着更多商机，对中小出口商来说更是难得的机会。

蜂蜜、辣木籽、珠宝、农作物、工艺品……在赞比亚展台上，各种特产琳琅满目。代表赞比亚政府率领参展企业参加第二届进博会的赞比亚商业、贸易与工业部部长克里斯托弗·亚卢马说，进博会给世界打开了一个共享中国发展机遇的窗口。借力进博会，赞比亚企业不仅可以把优质商品带到中国，还可以在中国寻找合作伙伴，扩大生产规模。

“进博会为包括3M在内的跨国企业提供了一个建立连接、相互沟通交流的绝佳平台。”首届进博会上，美国科技企业3M推出的环境声音耳罩成为“爆款”展品，今年3M再次亮相，并带来更多创新产品和前沿技术。3M大中华区总裁玮莫林告诉记者，通过进博会，3M将把更多适合的创新产品与技术引入中国市场。

“全球好货”提升品质消费

继首届进博会签下大单后，第二届进博会上，中国通用技术集团又采购了很多世界先进设备，其中有大量新面世、功能强大的医疗检测设备，包括罗氏医疗检测仪器，仅需用1管血就可以代替过去的6管血所能检测出的项目，提高了医疗检测的精度和效率。

第二届进博会上，美国药企礼来制药带来两款重磅产品，分别是糖尿病领域的度易达和银屑病生物制剂拓咨。礼来和我国创新企业信达生物牵手，双方战略合作的首个重大成果达伯舒（信迪利单抗注射液）今年3月上市销售。信达生物制药首席商务官刘敏说：“合作使我们在生产标准和质量把控上逐步比肩全球化的水准，也让我们的产品管线不断丰富，能满足更多中国患者的临床需求。”

“首届进博会结束后的第一个季度，我们的产品线上搜索量翻了3倍，而今年一季度，产品销量增长了近一倍。”福维克中国区总经理查生介绍，在第二届进博会上，福维克带来了多功能料理机、可宝吸尘器、智能茶艺机等新产品，“我们希望把品质生活带给更多中国家庭。”

第二届进博会期间，参展商瀚和文化将日本的地域型艺术节带进了现场，通过在农村从事装置艺术、设立公共艺术空间，促进乡村旅游、丰富乡村文化。瀚和文化创始人孙倩说，浙江、安徽、湖北、福建等多地已经与公司洽谈合作，首个项目落户杭州桐庐。

北京盛诺一家公司的展台上，一位“洋医生”以远程视频的形式出现在展会现场，为中国患者提供咨询。目前，盛诺一家已与美国哈佛大学医学院附属医院、英国帝国理工学院医院、日本癌研有明癌症医院等20余家全球顶级医院建立合作关系，“我们希望通过努力，让中国消费者享受到更优质的全球医疗资源。”该公司创始人、董事长蔡强说。

美国医药企业默沙东在本届进博会上带来了肿瘤、糖尿病、疫苗和抗感染领域的多个创新产品。仅2018年，默沙东就有9款产品和疫苗在中国获批。该公司最新的HPV疫苗9天内就在中国大陆完成了有条件获批上市，给成千上万易感染人群带来希望。“我们将持续进军中国市场，将前沿科学转化成创新药物以及疫苗，更好服务健康中国。”默沙东中国总裁罗万里说。

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)