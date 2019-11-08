“全球首发”成热词（进博会看点）

法国迪卡侬公司的RFID智能盘点机器人“迪宝”全球首发，德国阿吉斯公司的建筑垃圾循环利用破碎机全球首发，美国杜邦公司的机械防护手套全球首发……

“全球首发”成为关键词之一，欧莱雅甚至将进博会称为引进新品、制造爆品的“加速器”。

各国企业早已将进博会、“一带一路”倡议等视作打开中国甚至全球市场的重要平台。“在这里发布最新产品，能收获全世界的关注。”一家加拿大参展商认为，中国市场对技术创新的需求，激发着企业的创新动力。

中小企业有着同等参与和发展的机会。“卢旺达的咖啡豆、旅游产品在中国电商平台上都可以购买了。”一位来自卢旺达的代表分享了她的喜悦。

除了贸易额的成倍增长，这里还能分享技术和观点。中国消费者、市场的需求，数字经济时代对技能的要求，各国企业通过近距离的接触、热切的交流，都有了更深切的体会。正如一位嘉宾所说，合作是最好的方式，进博会为各国提供了更多机遇，有利于实现共同发展。

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)