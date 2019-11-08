“全球首发”成热词（进博会看点）

法国迪卡侬公司的RFID智能盘点机器人“迪宝”全球首发，德国阿吉斯公司的建筑垃圾循环利用破碎机全球首发，美国杜邦公司的机械防护手套全球首发……
“全球首发”成为关键词之一，欧莱雅甚至将进博会称为引进新品、制造爆品的“加速器”。
各国企业早已将进博会、“一带一路”倡议等视作打开中国甚至全球市场的重要平台。“在这里发布最新产品，能收获全世界的关注。”一家加拿大参展商认为，中国市场对技术创新的需求，激发着企业的创新动力。
中小企业有着同等参与和发展的机会。“卢旺达的咖啡豆、旅游产品在中国电商平台上都可以购买了。”一位来自卢旺达的代表分享了她的喜悦。
除了贸易额的成倍增长，这里还能分享技术和观点。中国消费者、市场的需求，数字经济时代对技能的要求，各国企业通过近距离的接触、热切的交流，都有了更深切的体会。正如一位嘉宾所说，合作是最好的方式，进博会为各国提供了更多机遇，有利于实现共同发展。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】