知识产权保护进展馆（进博会看点）

“我们展位之前已经申请过播放背景音乐的使用许可，现在想要增加几首歌，能补充申请吗？”11月6日下午，第二届进博会一家参展车企代表，熟门熟路地走进位于综合服务区的“知识产权保护与商事纠纷处理服务中心”进行咨询……

这个服务中心是由中国国际进口博览局牵头，联合上海市知识产权局、上海市版权局等单位共同组建设立的，为参展商提供国内外各类作品现场登记服务和相关咨询工作。

“知识产权工作组在‘四叶草’里有3个工作位置，北厅和南厅以受理咨询、优先审查为主……”上海市知识产权局局长芮文彪说，首届进博会实现了知识产权“零投诉”，今年有了经验，准备更充分，专利优先审查推荐审核全流程办结周期从1个月缩短至7个工作日。

据了解，该服务中心在打击假冒侵权行为、查处案件之外，还努力构筑了“依法保护、严格保护、快速保护、平等保护”知识产权的市场环境、消费环境和服务环境。

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 07 版）

(责编：马昌、岳弘彬)