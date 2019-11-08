为知识产权保护贡献中国力量

重庆市江津区市场监管部门开展执法检查。

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日前，浙江诸暨市人民法院联合工商联开展“送法入企”走访活动，在一家教育科技公司进行知识产权保护法律风险提醒。

新华社记者 翁忻旸摄

打击侵权假冒国际合作论坛现场。

陈 伟摄

世界知识产权组织发布的《全球创新指数报告》显示，中国全球创新指数排名从2016年的第二十五位升至2019年的第十四位，4年来，中国在全球创新指数的排名走出了一条上扬的曲线。

这是国际社会对中国保护知识产权、打击侵权假冒工作的肯定。坚持不懈，不断探索，我国终于走出一条中国特色知识产权保护之路。

11月6日，在第二届中国国际进口博览会上，中国举办打击侵权假冒国际合作论坛，邀请海内外嘉宾，共商如何构建保护知识产权、打击侵权假冒的全球治理新格局。

中国行动 世界点赞

企业是市场的主体，也是对知识产权保护、侵权假冒感触最深的群体。论坛上，中外企业纷纷点赞中国知识产权保护所取得的进步。

ABB集团高级副总裁和首席知识产权官布鲁斯·施尔科夫盛赞：“无论是从法律法规、政策，还是执法和司法保护来看，中国知识产权保护的环境正在不断优化。”

科迪华公司全球商务效能总裁戴维·海因兹说：“我们看到了中国在知识产权保护领域做出的卓越努力以及所取得的成效！”

小米首席法务官孙豳感慨：“在政府的大力支持下，小米的品牌保护取得了重大进展。”

“世界银行刚刚发布的营商环境报告显示，中国排名第三十一位，比上年提升了15个位次。中国已连续两年被世界银行评选为全球营商环境改善幅度最大的10个经济体之一。”全国打击侵权假冒工作领导小组办公室主任甘霖说，创新和发展不断取得新成就。

今天的成绩，离不开往日的努力。甘霖将之总结为三个“始终坚持”：

得益于中国始终坚持参与国际合作。中国主动加入世界知识产权组织、世界贸易组织等一系列国际组织，加入《保护工业产权巴黎公约》《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》等几乎全部知识产权国际公约，制定修订了一系列知识产权法律法规，建立起符合国际规则、适应中国国情的知识产权创造、保护、运用体系。

得益于中国始终坚持创新工作方式。2011年，中国组建了打击侵权假冒工作领导小组，形成了全国统一领导、部门协作配合、地方联合行动的工作格局；2017年，提出依法治理、打建结合、统筹协作、社会共治四项原则创新，建立起与国情相适应的体制机制。

得益于中国始终坚持内外平等保护。针对外商投资企业反映比较集中的“傍名牌”等违法行为，多次部署专项整治，持续加大打击力度。将“完善外商投资企业知识产权保护”单列专条，纳入2019年全国打击侵权假冒工作要点，更加强调对外商投资企业的保护。

世界知识产权组织助理总干事米内利克·阿莱穆·格塔洪说，世界知识产权组织致力于加强全球知识产权保护，构建平衡、高效的知识产权管理运用体系，推动全世界实现创新驱动发展。中国政府高度重视保护知识产权、打击侵权假冒工作，积极加强统筹协调，开展跨部门、跨区域、跨国境联合执法，这些好的经验和做法为国际社会树立了榜样。

中国方案 独具特色

2月22日，江苏淮安，现场查获涉嫌侵权盗版图书13万余册，码洋620余万元；4月29日，广东深圳，查获以旧充新进口奔驰发动机17台，货值人民币58.4万元；6月26日，湖北十堰，查获假冒注册商标汽车配件39749个，货值1805.80万元……

这一个个案例是2018年机构改革以来，各地各部门打击侵权假冒工作的缩影。今年是我国打击侵权假冒工作组织架构调整后的发力之年，打击侵权假冒工作迈出了新步伐，取得了新成效。

——更趋完善的法规为打击侵权假冒夯实法律基础。

今年1月1日，电子商务法正式实施，对电子商务经营主体知识产权保护、平台责任作出明确规定；修订后的商标法大幅提高商标侵权的赔偿数额；10月22日，颁布《优化营商环境条例》，明确规定“国家建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度，推动建立知识产权快速协同保护机制”，明年1月1日，外商投资法将实行。随着专利法修正案草案、商标法修正案等一系列法律法规的制定修订，我国知识产权惩罚性赔偿制度不断健全，顶层设计逐步完善。

——更加严厉的惩治措施为知识产权保护营造良好氛围。

1—8月，公安机关严厉打击侵权假冒犯罪，破获案件1.3万余起，抓获犯罪嫌疑人1.6万余名；全国法院共受理侵权假冒伪劣犯罪一审案件1.1万件，审结8300多件，与去年相比大幅上升；检察机关发挥批捕起诉、立案监督职能，批准逮捕侵权假冒案件6000多件、1万余人，提起公诉8600多件、1.6万余人……我国对各类侵犯知识产权违法行为的打击力度不断加强。

——更大力度的专项整治为知识产权保护织密保障网。

今年以来，各部门、各地区联手出击，1—8月，各级行政执法机关共查处侵权假冒案件19万件。其中，中央宣传部开展“秋风2019”专项行动，收缴侵权盗版出版物149万件；农业农村部开展农资打假专项治理行动，检查企业37.3万个；海关总署开展“龙腾”行动，采取28项具体措施，精准发力打击侵权假冒；市场监管总局牵头开展整治“保健”市场乱象百日行动，查处案件2.1万件；药监局开展芬太尼类药品专项检查和中药饮片专项整治，检查企业和医疗机构25万家次。重拳出击，快速地制止一系列一般性的违法行为。

“行政执法与司法两条途径协调运作，是我国知识产权保护的一大特色。”甘霖说，实践证明，这一体制适合我国国情，对于维护知识产权权利人的合法权益，打击和遏制侵犯知识产权行为发挥了重要作用。

中国倡议 各方认同

当今世界，新一轮科技和产业革命给人类带来前所未有的机遇，也提出前所未有的挑战。

近年来，侵权假冒商品跨境流动呈上升趋势，跨境犯罪日益增多；线上线下一体化、违法行为组织化等新特点让治理难度不断加大。“再加上贸易保护有所抬头，单边主义、零和思维依然存在，阻碍了构建全球协同治理格局。”甘霖说。

甘霖介绍，中国将持续强化统筹协调，着力构建线上线下全渠道、城乡全区域、进出口全链条、生产消费全环节、全国“一盘棋”的治理格局。

中国将持续加大打击力度，进一步开展跨部门、跨区域联合打假，强化刑事打击与司法保护，推动信息公开与联合惩戒，让严重违法者付出沉重的代价。

中国将持续提升监管效能，建立健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。

中国将持续深化国际合作，建立完善多双边执法协作机制，加强线索通报和案件协查，加强统筹协调和信息反馈，共同打击跨境犯罪。

在发展中开放，在开放中发展。

知识产权是人类社会宝贵财富，打击侵权假冒是国际社会共同责任。加强知识产权保护，也是提高中国经济竞争力最大的激励。中国，愿与世界各国密切合作、携手共进，为保护人类文明成果、保障人民美好生活，做出不懈努力、贡献中国智慧。

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2019年11月08日 15 版）

(责编：马昌、岳弘彬)