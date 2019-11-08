近200家香港企业参加第二届进博会比首届增加约20%

人民网上海11月8日电 （记者刘洁妍）“今年，香港贸发局组织了47家企业参展，较去年增加27%，展区面积也比去年增加了八成，达到1432平方米。”香港贸易发展局华东、华中首席代表钟永喜对记者表示。连同140多家自行报名参加第二届进博会的企业，今年参展的香港企业总数接近200家，比去年增加约20%。这几个数字的变化是香港企业和机构积极踊跃参加第二届进博会的一个缩影。

在进博会上，这些香港企业向来自世界各地的参展商和买家，展示多种多样的香港优质商品及服务，推广香港作为亚洲国际商贸平台的优势。“进博会是他们进一步开拓内地市场的重大机遇。”钟永喜说。

香港作为美食之都，食品成为本次参展的一大亮点。30余家香港企业在“香港产品展区”集中展示特色食品和多元化的进口渠道。

来到展区，远远就闻到浓郁的奶茶味道，主营各式咖啡、茶叶等原材料的香港企业金百加的展位前，许多参观者正在排队试喝港式奶茶。该公司总经理黄浩钧表示，港式奶茶是香港代表性饮品之一，其制作技艺也被列为香港非物质文化遗产，希望借此机会进一步推广香港的饮食文化。

“通过进博会这个平台，我们与几十家企业进行了对接洽谈。”黄浩钧说，内地市场规模大，发展速度快。金百加一直重视在内地市场的发展，进博会是推介品牌、展示产品、拓展业务的最佳平台。

香港安记海味这次带来了香港特色的海味产品，该公司展会代表吴婉珍受访时说，进博会吸引了来自世界各地的参展商和买家，有助于面对面对接洽谈，可为公司拓展更多销售渠道。“目前，我们在内地的电商平台已有店铺，未来也有计划在内地开设实体店。”

主营进口红酒的Fico国际有限公司展台前有不少参观者正在品尝红酒，沟通合作。谈到参加进博会的收获，该公司董事蔡瑞麟用2个数字回答了记者的提问，“去年我们只有4个展台，今年则翻了一倍，变成8个展台，这足以说明我们收获良多。而且，明年我们还考虑单独设展。”

“进博会是一个非常重要的推广渠道。去年参展期间，我们达成了很多合作。”蔡瑞麟说，内地市场规模巨大，我们希望透过进博会，让品牌更被内地消费者所了解，将商品销往更多地方。

香港经纬集团旗下的全球商品博览汇为外国高品质商品进入内地市场提供一条龙的落地服务，其位于服务贸易展区的展馆内陈列了来自世界各地的优质产品。“进博会打开了一道门，让全球商家了解到内地蕴含的巨大发展机遇。”该公司总裁陈亨利对记者说。

在香港贸发局集中设立的另一展区内，汇聚了金融、物流、法律保障、展览展示等多个领域的香港服务贸易企业。嘉里大通物流便是其中一员，其上海分公司业务拓展主管孙智颖认为，进博会面向全球，是企业绝佳的展示平台，可以展现各方面的软硬件实力。“国家进一步扩大进口的市场需求吸引了全世界的商品，也为我们物流企业提供了更多的发展机遇。”

提供专业会计及商业服务的香港亚太顾问有限公司是第一次参加进博会，该公司合伙人戚健宁表示，希望通过进博会的平台，帮助更多外国企业进入内地市场，同时也帮助更多内地企业向外寻找商机，进一步发挥中外企业商务合作、交流的桥梁作用。

“除了获得更多的客户，进博会还进一步带动了国际投融资业务，对拥有丰富的国际贸易、投融资经验的香港企业而言，可以进一步强化自身业务优势，扩大市场。”香港纵横国际会计师行有限公司国际并购及税务战略董事张镇国受访时说，背靠祖国是我们的核心优势，香港企业可在与内地合作中充分发挥协同效应，实现互惠双赢。

“进博会用实际行动表明，国家开放的大门越开越大。”钟永喜说，我相信，进博会的意义已经远远超越现场的一些合同买卖，而变成更加多元化的合作，变成贸易投资双促进的重要平台。

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