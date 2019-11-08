两部门下拨4.18亿元 用于7省份抗旱和受灾群众救助

本报北京11月7日电 （记者丁怡婷、吴秋余）财政部、应急管理部7日向山西、安徽、江西、湖北、湖南、广西、重庆7省（区、市）下拨中央救灾资金4.18亿元，其中用于支持帮助受灾地区抗旱减灾工作2.5亿元，用于受灾群众生活救助工作1.68亿元。
7月下旬以来，湖北东部、湖南中东部、江西大部、安徽南部、福建中北部等地降水量较常年同期偏少五至九成，气温普遍偏高1—3摄氏度，气象干旱迅速发展。应急管理部先后派出8个工作组分赴受灾较重省份，指导协助地方做好抗旱救灾工作。国家减灾委、应急管理部针对湖北、山西、安徽、江西等省份旱灾先后启动国家Ⅳ级救灾应急响应，在特旱、重旱地区组建400多支“抗旱保民生”小分队，全力保障基本生活用水。
《 人民日报 》（ 2019年11月08日 04 版）
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