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开放市场，中国跑出加速度（现场评论）

何鼎鼎

2019年11月08日08:42  来源：人民网－人民日报
 

　　进博会是观展、洽谈，也是竞赛、切磋，是进口优质产品，也是在鼓励良性竞争，最终激发发展的活力、做大市场的蛋糕

　　

　　走进上海进博会汽车展区，大众汽车展示了全系列新能源车型，鲜明的主题，引来许多观众驻足；而在不远处，特斯拉的展区也迎来不少参观者试乘。一位同行的上海媒体人说：上海大众是第一家中外合资轿车企业，而特斯拉则是第一个获批在华独资建厂的外资车企。

　　新老参展者同台竞技，还都拼劲十足，能提供这样机遇的，只能是持续开放的环境。1984年，上海大众汽车公司刚刚奠基时，《人民日报》这样报道大众汽车的雄心：“确定到一九八七年，合营公司生产能力达到三万辆轿车、十万台发动机，到一九九〇年达到年产轿车十万辆，以满足国家建设和人民生活的需要。”估计，当时再具想象力的人也不会料到，30多年之后的2018年，中国狭义乘用车累计销售达2235.1万辆；更无法相信：像特斯拉上海超级工厂这样的大型企业，从奠基到试生产仅用时10个月。这是开放跑出的加速度。

　　进博会参展的车企，尽管战略各有不同、车型求新求异，但在对待中国市场上，无一例外地表达了类似的共识：这是一条无法舍弃的发展“快车道”。在采访中，一位美国新能源车企的员工，在热情介绍之余，不失时机递上名片：“我们刚刚要进入中国，请多关照！”

　　进博会让参展变得十分便捷流畅；汽车领域对外开放的明确路线图、时间表，尽显政策包容度。更重要的是，中国有近14亿人口，中等收入群体规模全球最大，市场规模巨大、潜力巨大，前景不可限量。普通消费者从“没摸过车门”到“追着全球最新款”，中国老百姓对美好生活的向往，正不断转化为“买全球”的消费潜能。中国驻捷克前大使曾这样写文章回忆：捷克百年老牌汽车企业斯柯达，正是通过中国的巨大市场实现了凤凰涅槃，“没有中国市场，就没有今天的斯柯达”。

　　许多世界五百强企业不仅看中了中国的市场规模，更看中了规模背后所体现的市场活力。配备运动座椅的超性能皮卡有没有市场？消费者对于氢能源汽车接受度几何？就像展会中智能驾驶汽车身上的传感器，近14亿人的大市场，正构成了全球产业链上高度敏感的“传感器”，既提出了不可忽视的庞大需求，也能在第一时间为产品升级、迭代提供准确信息。或许这也是为什么，越来越多的全球顶尖企业愿意将最新款发布场，放在中国，选在进博会。

　　当然，一个开放的中国，不仅是世界的机会，也给中国自身带来红利。今天，尽管中国拥有全世界最完整的工业体系，但还要进一步扩大进口，这本质上是经济全球化浪潮决定的。而当全球各种“隐形冠军”手持“黑科技”纷至沓来，中国企业也面临着新的竞争、新的机遇。从这个角度看，进博会是观展、洽谈，也是竞赛、切磋，是进口优质产品，也是在鼓励良性竞争，最终激发发展的活力、做大市场的蛋糕。

　　《 人民日报 》（ 2019年11月08日 09 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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