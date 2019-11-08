商务部与世贸组织发布报告:中国服务贸易潜力巨大

本报上海11月7日电 （记者王俊岭）商务部与世界贸易组织（WTO）11月6日在国家会展中心（上海）新闻中心联合举办《2019年世界贸易报告》中文版发布会。中国常驻世贸组织大使张向晨介绍，这是中国连续第二年在进口博览会期间发布《世界贸易报告》中文版，彰显了中方支持多边贸易体制的坚定立场。

今年报告聚焦服务贸易主题，报告显示，2005年至2017年，全球服务贸易的增长速度超过了货物贸易，制造业服务化和服务业数字化趋势深度重塑传统商业模式，为服务贸易创新发展提供强大动力。张向晨指出，自加入世贸组织以来，中国服务贸易不仅自身飞速增长，更为世界提供了前所未有的市场机遇。

世界贸易组织总干事阿泽维多认为，服务业是全球价值链重要一环。近年来，全球服务贸易规模不断提升，平均增速超过货物贸易，在国际贸易中的作用日益凸显。与此同时，信息技术的进步为中小微企业和妇女参与全球服务贸易创造了便利条件，帮助各国实现包容性发展。不过，当前跨境服务贸易的成本是货物贸易的2倍，仍然面临较多政策壁垒，需要在国际层面进一步加强协调与合作。

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