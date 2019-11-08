人民网>>财经

海外商家对华兴趣越来越浓

本报记者  邱海峰

2019年11月08日08:45  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“海外企业对中国市场的兴趣与日俱增，而中国持续强劲的消费需求、日益优化的营商环境和有利的商业合作机会等，是其与中国开展贸易的主要原因和动力。”第二届进博会上，汇丰发布的报告显示。

　　连续两届参加进博会的汇丰今年为进博会特别定制了《汇丰商贸领航：海外企业看中国》调查报告，并面向全球首度发布。该报告调查了全球34个市场的近1800家企业，其中有2/3受访企业表示已经与中国开展贸易业务，另有1/3表示计划未来3到5年与中国开展业务。

　　报告显示，在所有受访企业中，超过四成（42%）企业表示，中国市场呈现出的消费需求是吸引他们开展业务的最大动力，约三成（31%）企业表示，相比全球其它市场，他们在中国市场更能找到有利的商业合作机会。

　　“在众多海外商家看来，中国市场巨大的消费潜力远未完全释放，收入增长、中等收入群体扩大、消费者对高品质商品和服务需求增加，都在推动着中国消费的持续增长和升级，使中国对海外企业的吸引力越来越大。”汇丰亚太区工商业务主管戴子华表示。

　　报告显示，在目前已与中国开展贸易、或者计划未来3到5年与中国开始贸易的企业中，75%预计明年业务会实现增长。放眼未来5年，有83%的企业预计业务会增长。

(责编：栗翘楚、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved