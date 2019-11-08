海外商家对华兴趣越来越浓

“海外企业对中国市场的兴趣与日俱增，而中国持续强劲的消费需求、日益优化的营商环境和有利的商业合作机会等，是其与中国开展贸易的主要原因和动力。”第二届进博会上，汇丰发布的报告显示。

连续两届参加进博会的汇丰今年为进博会特别定制了《汇丰商贸领航：海外企业看中国》调查报告，并面向全球首度发布。该报告调查了全球34个市场的近1800家企业，其中有2/3受访企业表示已经与中国开展贸易业务，另有1/3表示计划未来3到5年与中国开展业务。

报告显示，在所有受访企业中，超过四成（42%）企业表示，中国市场呈现出的消费需求是吸引他们开展业务的最大动力，约三成（31%）企业表示，相比全球其它市场，他们在中国市场更能找到有利的商业合作机会。

“在众多海外商家看来，中国市场巨大的消费潜力远未完全释放，收入增长、中等收入群体扩大、消费者对高品质商品和服务需求增加，都在推动着中国消费的持续增长和升级，使中国对海外企业的吸引力越来越大。”汇丰亚太区工商业务主管戴子华表示。

报告显示，在目前已与中国开展贸易、或者计划未来3到5年与中国开始贸易的企业中，75%预计明年业务会实现增长。放眼未来5年，有83%的企业预计业务会增长。

(责编：栗翘楚、杨曦)